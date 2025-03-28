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凍齡港姐｜53歲影后孖老公素顏行Art Basel　皮膚超好影合照不輸後生女【附4招保養心得】

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撰文： 艾維

發布時間： 46 分鐘前

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這位香港小姐冠軍級人馬，凍齡力獲讚！

【袁詠儀/張智霖/Art Basel】袁詠儀早前與丈夫張智霖一同現身灣仔會展欣賞巴塞爾藝術展（Art Basel）。事後，她在社交媒體上分享了夫婦合照，素顏上陣的袁靚靚氣色極佳，吸引眾多目光。當天袁詠儀夫婦還被參觀者輪住邀合影，這位港姐冠軍再度獲讚超美。

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凍齡港姐｜袁詠儀無懼素顏影合照

有網友於小紅書分享與袁靚靚的合照，照片中她身穿卡其色大褸搭配黑色衣服，型格非常。由於這些照片均未經過修圖，袁靚靚素顏示人的膚質極好，臉上未見明顯的色斑，可謂真正的凍齡藝人，其狀態不遜於合影中的年輕女生。

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早年，袁靚靚曾與張智霖夫妻檔素顏亮相電視節目，當時張智霖更公開表示：「素顏更美」。或許因為減少化妝品殘留對肌膚的影響，53歲的袁靚靚至今仍能保持良好的膚質與狀態，過往她曾分享不少凍齡方法。

袁詠儀凍齡秘方1：勤敷面膜不偷懶 

由於喜愛素顏示人，袁靚靚非常注重肌膚保養。她每周會敷3種不同類型的面膜，包括控油、緊緻和保濕類型，根據當下膚質狀況來選擇。這種習慣不僅能讓膚質穩定，還能保持肌膚水潤透亮。

袁詠儀外出一定塗防曬。（小紅書截圖）

袁詠儀凍齡秘方2：外出做足防曬 

紫外線是皮膚健康的大敵，因此袁靚靚每次外出都會塗防曬霜，即使在秋冬季節也不例外。夏天時，她更會戴帽子和太陽鏡，以防紫外線侵害肌膚，減少色斑形成。

袁詠儀自創按摩臉蛋的方法。（網絡圖片）

袁詠儀凍齡秘方3：愛喝靚湯

原來袁靚靚非常喜愛飲湯，湯水中的營養成分如膠原蛋白及微量元素，對女士來說極為重要，能幫助保濕肌膚並延緩衰老。

袁詠儀凍齡秘方4：定時運動

此外，袁靚靚從小到大都保持運動習慣，尤其熱愛行山和跑步，持之以恆的運動亦讓她保持健康活力。

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