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愚人節真免費餐｜必勝便「檔」快閃午膳「長龍黑點」　免費派逾300個限定一人餐

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發布時間： 43 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

愚人節免費餐｜必勝便「檔」快閃午膳「長龍黑點」　免費派逾300個限定一人餐

4月1日係愚人節，Pop Up Pizza Hut 必勝便「檔」，將於午膳時間在「長龍黑點」，免費派逾300個限定「一人滋味餐」，消息絕對真確，並非愚人節整古你，大家密切留意呢項著數優惠喇。

上班族午餐時間只有 60 分鐘，餓著肚皮花上 30 分鐘以上在橫街窄巷等位、等外賣是不少打工仔的日常。Pizza Hut 有見大家食 Lunch 排長龍之苦，特別推出 Pop Up Pizza Hut 必勝便「檔」快閃推廣，遊走各區鬧市內的「食 lunch 長龍黑點」，帶住「一人滋味餐」，助你以快靚正的方便「滋」選戰勝午餐人龍，精神飽滿地迎接下午的工作，為準時收工而努力！

必勝便「檔」第一場會於 4 月 1 日，去到「長龍黑點」免費供應逾 300 個必勝便「檔」限定「一人滋味餐」，包括一款神秘迷你必勝批，絕對可以同時滿足「好食、好玩、打卡」三個願望！

必勝便「檔」第一場會於 4 月 1 日，去到「長龍黑點」免費供應逾 300 個必勝便「檔」限定「一人滋味餐」。

Pizza Hut 的驚喜當然不是愚人節限定，Pop Up Pizza Hut 必勝便「檔」未來將快閃不同「美食沙漠」及「長龍黑點」，繼續為大家送上方便及驚喜滋味。

如希望 Pop Up Pizza Hut 必勝便「檔」快閃到你的「食 lunch 長龍黑點」，率先揭開迷你必勝批的神秘面紗，請盡快到 Pizza Hut InstagramFacebook 帖文留言，分享你希望Pop Up Pizza Hut 必勝便「檔」所到的位置。

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