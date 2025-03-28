親子好去處｜Hot Toys Power Gate進駐啟德零售館 必影1:1死侍打卡位+搶先入手獨家新貨
撰文： 吳霆俊
發布時間： 30 分鐘前
最後更新： 8 分鐘前
啟德又有新蒲點！適逢25周年紀念，人氣珍藏人偶品牌 Hot Toys進駐啟德零售館打造第5間專門店「Hot Toys Power Gate」，將於明天（3月29日）正式開幕！
全新概念店打卡位多多，不但展出多款獨家珍藏人偶、大量優先發售的新款買，更有開幕限定禮遇！各位玩具迷，是時候打卡兼掃貨。以下為你逐一介紹新店的打卡位、必買產品及限定優惠！
1.8米Grogu+1比1死侍 打卡一流
全新概念店以「𝙋𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙐𝙥 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣」為主題，揉合嶄新零售概念打造多個大型打卡位。當中最吸引的，莫過於1.8米的《星球大戰》古古（Grogu）巨型COSBI、1:1真人比例死侍雕像，超級震撼！
場內亦特設多個專區，包括Marvel超級英雄、Star Wars 宇宙、DC Comics 世界，及COSBI & COSBABY專區，粉絲可因應喜好物色心頭好。而玻璃櫃內更展出大量珍藏人偶，如藝術品般盡現眼前，齋睇都有排睇。
獨家入手「啟德店限定」及優先發售新品
打卡影完相，點少得入手心頭好？為慶祝開幕，Hot Toys 特別推出多款「啟德店限定」及「先行發售」商品，想買就要去啟德店！當中包括鐵甲奇俠 Mark IV （幻彩幾何版）1:6 比例合金珍藏人偶，死侍（戰鬥版）及麥爾斯莫拉利斯（Purple Reign Suit）1:6 比例珍藏人偶，另外多款COS Line 新作盲盒都有得買，括《漫威漫畫》COSBI RIDER 載具盲盒系列超級可愛，美國隊長、狼人、Iron Man齊齊揸車超級有型！
另外，新店更引進多個精選品牌的授權IP商品，包括全球首賣的壹工房《新世紀福音戰士》BIG SCALE EVA 初號機—閃紫色持刀版本（限量20體）、榮獲 2025 年度玩具大獎的 WOW! Stuff 史迪仔像真發聲互動公仔 RealFX Stitch 以及 Chatty Stitch 作全港率先發售等。
無慮即決，立即起行去啟德「Hot Toys Power Gate」打卡兼掃貨啦！
Hot Toys Power Gate
開業日期：3月29日（六）
營業時間：12pm至9pm（星期一至日）
地址：啟德體育園 啟德零售館2, 1樓M2-104及M2-105
Hot Toys Power Gate 開幕限定禮遇
- 3月29日至4月2日，購買任何兩款COSBABY 珍藏人偶 / COSBI 盲盒珍藏人偶系列，即送「Power Gate限定痛袋」一個。每天名額 50 個，先到先得，送完即止。
- 凡追蹤 Hot Toys Power Gate 官方 Instagram 帳號，即可獲贈「Iron Man 鐳射珍藏貼紙」一張。數量有限，送完即止。
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