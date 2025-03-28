親子好去處｜Hot Toys Power Gate進駐啟德零售館 必影1:1死侍打卡位+搶先入手獨家新貨

啟德又有新蒲點！適逢25周年紀念，人氣珍藏人偶品牌 Hot Toys進駐啟德零售館打造第5間專門店「Hot Toys Power Gate」，將於明天（3月29日）正式開幕！

全新概念店打卡位多多，不但展出多款獨家珍藏人偶、大量優先發售的新款買，更有開幕限定禮遇！各位玩具迷，是時候打卡兼掃貨。以下為你逐一介紹新店的打卡位、必買產品及限定優惠！

1.8米Grogu+1比1死侍 打卡一流

全新概念店以「𝙋𝙤𝙬𝙚𝙧 𝙐𝙥 𝙔𝙤𝙪𝙧 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣」為主題，揉合嶄新零售概念打造多個大型打卡位。當中最吸引的，莫過於1.8米的《星球大戰》古古（Grogu）巨型COSBI、1:1真人比例死侍雕像，超級震撼！

場內亦特設多個專區，包括Marvel超級英雄、Star Wars 宇宙、DC Comics 世界，及COSBI & COSBABY專區，粉絲可因應喜好物色心頭好。而玻璃櫃內更展出大量珍藏人偶，如藝術品般盡現眼前，齋睇都有排睇。

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獨家入手「啟德店限定」及優先發售新品

打卡影完相，點少得入手心頭好？為慶祝開幕，Hot Toys 特別推出多款「啟德店限定」及「先行發售」商品，想買就要去啟德店！當中包括鐵甲奇俠 Mark IV （幻彩幾何版）1:6 比例合金珍藏人偶，死侍（戰鬥版）及麥爾斯莫拉利斯（Purple Reign Suit）1:6 比例珍藏人偶，另外多款COS Line 新作盲盒都有得買，括《漫威漫畫》COSBI RIDER 載具盲盒系列超級可愛，美國隊長、狼人、Iron Man齊齊揸車超級有型！

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另外，新店更引進多個精選品牌的授權IP商品，包括全球首賣的壹工房《新世紀福音戰士》BIG SCALE EVA 初號機—閃紫色持刀版本（限量20體）、榮獲 2025 年度玩具大獎的 WOW! Stuff 史迪仔像真發聲互動公仔 RealFX Stitch 以及 Chatty Stitch 作全港率先發售等。

無慮即決，立即起行去啟德「Hot Toys Power Gate」打卡兼掃貨啦！

Hot Toys Power Gate

開業日期：3月29日（六）

營業時間：12pm至9pm（星期一至日）

地址：啟德體育園 啟德零售館2, 1樓M2-104及M2-105

Hot Toys Power Gate 開幕限定禮遇

3月29日至4月2日，購買任何兩款COSBABY 珍藏人偶 / COSBI 盲盒珍藏人偶系列，即送「Power Gate限定痛袋」一個。每天名額 50 個，先到先得，送完即止。



凡追蹤 Hot Toys Power Gate 官方 Instagram 帳號，即可獲贈「Iron Man 鐳射珍藏貼紙」一張。數量有限，送完即止。

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