大腸癌｜大腸癌是本港2號癌症殺手　醫生列7大常見徵兆有症狀已屬中晚期

▲ 大腸癌在本港癌症殺手中排第二，有醫生列出7大常見徵兆。

【大腸癌／大腸癌徵兆／癌症】大腸癌是本港第2癌症殺手，有醫生就列出大腸癌的7大常見徵兆，並指出一旦出現症狀才求醫，多數已屬癌症中晚期，提醒市民應定期接受篩查，發現患病及早就醫。

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大腸癌｜本港常見癌症排第3位 致命癌症排第2位

根據衞生防護中心資料，大腸癌是本港常見癌症中排名第3，於2022年共錄得5190宗新症，當中男性佔2,928 宗 ， 女性則有2,262宗；與此同時，大腸癌亦於2022年導致2,266人死亡，佔癌症死亡總數的15.2%，在本港致命癌症中排第2位。

台北市立聯合醫院中興院區消化內科主任謝文斌表示，大腸癌最可怕的是早期並無症狀，他在門診中遇到有明顯症狀的患者，檢查後經常發現已屬中晚期大腸癌，治療起來既複雜又困難。

他續指，大腸癌是一種可以藉由定期接受篩檢而及早發現並治療的疾病；根據統計，早期的大腸癌如能妥善治療，存活率高達90%以上，反之，如果大腸癌發展至第四期才診斷出來，5年存活率便會大降，僅剩15至16%。根據歐美國家經驗，每1至2年接受大便隱血測試，大約可降低18至33%的大腸癌死亡率。

大腸癌｜大腸癌7大常見徵兆

謝文斌列出以下7種大腸癌常見徵兆，包括：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7 大便中有血或黏液 排便習慣改變（一下子腹瀉，一下子便秘） 大便變細小 經常性腹瀉或便秘 體重減輕 貧血 裡急後重（排便排不乾淨）

大腸癌｜大腸癌4大高危因素

而大腸癌的高危因素則包括以下4種：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4 肥胖 缺乏運動 吸煙 大腸直腸癌家族史

他最後又提醒市民，日常應多吃蔬菜及水果，少吃肉類及高油脂食物，維持規律運動，並定期接受「大便隱血測試」及「大腸鏡檢查」。而香港政府亦有推出「大腸癌篩查計劃」，資助50至75歲及無大腸癌症狀的香港居民，在私營界別接受篩查服務，預防大腸癌。

接受篩查的人士會首先進行大便隱血測試，以檢驗是否存在肉眼無法察覺的微量血液。若結果呈陽性，則會安排接受大腸鏡檢查，必要時會切除潛在的大腸瘜肉，避免進一步演變成癌症。

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參加資格

1949至1975年出生的香港居民可參加計劃。

參加計劃人士必須符合下列資格：

年滿50至75歲

持香港身份證#或豁免登記證明書

已加入電子健康紀錄互通系統

但不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士

資助金額

每次診症可獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第2次診症。如果在計劃下進行「大腸鏡檢查基本服務」期間有切除瘜肉，政府的資助金額為$8,500；若沒有發現或切除任何瘜肉，資助金額則為$7,800。

此外，大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。

按此查看更多計劃詳情。

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大腸癌｜大腸癌自測方法

綜合外媒 《BuzzFeed》及《HuffPost》報道，耶魯大學癌症中心的腫瘤內科醫生Dr.Michael Cecchini曾指出，大腸癌患者的腫瘤出現於結腸末端附近、或整個結腸內部，會令腸道變窄，導致糞便變細，因此他分享1種方法自測是否患上大腸癌：

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以下為預防患上大腸癌的5大方法：

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