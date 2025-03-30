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虎媽育兒｜李天縱晒4歲女英文口語證書及獎盃　安排每日返2間幼稚園：付出就有收獲

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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李天縱悉心栽培女兒，近日就晒出女兒獲得GESE英語口語證書的照片！

【李天縱/基督堂幼稚園/創價幼稚園】前港姐李天縱（Lena）育有4歲女兒Amber，為了栽培女兒，Lena為她報讀兩間位於九龍塘的幼稚園，女兒每天從元朗到九龍塘往來6次，她因而被網民稱為「虎媽」，不過她樂此不疲，指Amber很喜歡兩間學校，日前更連環出Po大晒愛女的語言水平證書和朗誦比賽獎盃，指女兒付出就有收獲！

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虎媽李天縱育兒｜安排女兒每日返2間幼稚園

Amber正就兩間幼稚園的K2，上午是基督堂幼稚園（CCKG），下午則是香港創價幼稚園（Soka）。由於一家居住元朗錦綉花園，為了節省來回時間，Lena表示每天早上7時半會將Amber抱上車，並在車上進行洗漱、吃飯和換校服，中午12時CCKG放學後，接著在車裡吃午飯、睡午覺，再換校服到創價上下午班，此舉引來不少人批評她是「怪獸家長」。

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虎媽李天縱育兒｜女兒獲得GESE英語口語證書

不過Lena曾在社交媒體解釋，這樣安排是希望女兒能夠在語言學習上獲得更好的基礎，並且考慮到她的教育需求。至近日，Lena就急不及待大晒育兒「成果」，首先上載女兒在CCKG門外拿著證書的照片，留言謂：「收到GESE新鮮證書一枚，很開心四歲收到GESE英語口語證書並且獲得了distinction的好成績。」

虎媽李天縱育兒｜指女兒付出就有收穫

她又透露Amber的英文在家基本上是工人哥哥幫忙上課的：「所以工人哥哥知道考的這麼好的時候特別開心，考試內容很簡單，都是基本的，但要看臨場發揮反應的好不好。總之小朋友抓住每一個可以運動的機會，一定會越來越好。四歲只有一級可以考，如果要跳級一定要等五歲之後考二級和更高的級別。」並表示：「付出就有收穫」。

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虎媽李天縱育兒｜再晒出女兒普通話水平測試證書

Lena相隔一日再晒出女兒的普通話水平測試證書和朗誦比賽獎盃，這次她上載的照片是在創價門外，她留言：「收獲GAPSK普通話水平測試卓越一級，之前的比賽證書終於收到啦，一個朗誦冠軍 一個季軍，還有一個幼兒園中級普通話的卓越一級，校長和老師都很開心，一起跑出來合照鼓勵Amber。」

Amber所報考的是「Trinity三一英語口語考試（GESE）」，GESE考試是對學生的口語和聽力的系統評估，由從英國專程來港的英語母語外教進行一對一口語考試。而GAPSK幼稚園普通話水平考試由考試委員會舉辦，任何幼稚園K1、K2或K3學童均可報考。內容分聆聽及說話兩部份，以遊戲形式重點評估學生聽、說普通話的能力。

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