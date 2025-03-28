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男神回歸｜金城武神隱多年傳去耕田　51歲近照曝光掀網民暴動

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 33 分鐘前

最後更新： 32 分鐘前

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【金城武／男神／逆齡】神枱級男神金城武自2017年拍攝電影後，淡出影壇約8年，多年間金城武一直被傳去耕田、養花養草，直到近日知名品牌突然釋出兩組形象照，驚揭金城武已成為品牌代言人，驚喜回歸。而今年51歲的他狀態近乎凍齡，引發網友暴動直呼：「以為是AI合成！」

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Sick問識答｜人工授孕門檻高？醫生拆解迷思+2關鍵增成功率

綜合台媒報道，日本品牌「無印良品」18日釋出兩組金城武形象照，預告他將以品牌中國區代言人身分回歸。相片中金城武身穿品牌標誌性白T恤、藍襯衫，牽單車漫步郊野、蹲坐庭院栽種綠植，微捲長髮搭配自然生活場景，畫面清新自然。

金城武近況｜凍齡外貌掀熱議 網民：披麻袋也帥！

今年51歲的金城武在照片中狀態近乎凍齡，毫無歲月痕跡，神級顏值令網友都紛紛驚嘆：「披麻袋也帥」、「男神界永遠第一」、「激動到流淚」、「這是AI合成吧？」

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金城武近況｜金城武神隱多年 曾傳出去耕田種花 

金城武自2017年拍完電影《風林火山》後，金城武長居日本近乎神隱，2021年僅短暫為手遊代言後，便再未出現於大眾視野，歌手陳昇早年接受訪問時曾透露金城武近況，指對方：「聽說在種田、養花草。」不過消息未獲本人證實。

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金城武近況｜早前傳突天價放售豪宅 關鍵曝光竟與父母相關

據日媒《NEWSポストセブン》（NEWS POSTSEVEN）報道，金城武的父親來自日本沖繩縣，母親則出身台灣萬華區，他在拍攝《神啊！請多給我一點時間》、《二千年之戀》等日劇走紅之後，2004年便在沖繩蓋了一棟3層樓高的豪宅給家人居住；爆料者指，金城武與其家人都住在此處，而大家也都知道這就是「金城武的家」，不過早前就傳出金城武有意出售豪宅，售價為2億日圓。

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報道指，該處距離那霸市區約需1小時車程，附近有珊瑚礁環繞的海灘及高爾夫球場，是當地頗受歡迎的別墅區；而金城武的豪宅採用琉球紅瓦屋頂、白色牆壁，且外牆還有守護神「風獅爺」的石像，是十分傳統的沖繩住宅。

金城武的鄰居透露，新冠疫情爆發前偶爾會見到他本人，並指對方每次都會很有禮貌地打招呼，但近來已鮮少遇見他。至於決定賣樓的原因，有知情人士就指出，是因為金城武的父母年事已高，而當地無論去甚麼地方都需要開車，且附近並沒有大型醫院，較為不便，所以才打算出售住處。之後雙親將居住在台灣還是沖繩就不得而知，但據說他們還是希望在沖繩保留一個住處，正考慮在當地購買一套公寓。

同場加映｜6類食材抗衰老

註冊中醫師林惠賢受訪時，曾建議大家可多吃以下6類食材，又形容它們各有千秋，可助補五臟、益氣血、養陰津及通經絡，達至抗衰老之效：

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