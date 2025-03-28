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環境衛生｜食環署引入流動列印定機　即場印定額罰款通知書　下周起三區試行

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

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食環署引入流動列印定額罰款通知書系統。（資料圖片）

政府今日（28日）就《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》（第570章）新增定額罰款通知書格式刊憲，以引入流動列印通知書，並由下周一（31日）起在南區、黃大仙及葵青區試用流動列印系統，以提升執法效率及準確性。

政府表示，現時食環署前線執法人員需在紙本通知書上，以人手填寫違例資料，再由後勤人員核對，並輸入至後端數據系統；新推出的流動列印定額罰款通知書系統，可讓執法人員透過手機應用程式，掃瞄違例者的香港身份證，即時匯入身分資料，並自動填寫日期、時間、地點和執法人員資料，再利用便攜式打印機即場列印通知書。相關資料會自動同步至後端系統，減少人手錯誤，並提升執法效率。發言人強調，手機應用程式只會掃瞄及匯入資料，不會儲存身份證圖像，部門為執法收集的資料維持不變。

為配合便攜式打印機的列印尺寸，通知書格式需要精簡。環境及生態局局長根據《條例》第17A條的權力，訂定相關定額罰款通知書的格式。

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