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親子遊注意｜盤點5地方最罕見違禁品！　1國家帶出奇蛋隨時被罰1.9萬？

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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盤點5地方最罕見違禁品！

大家一般都知道武器、野味、危險藥物等的違禁品，不過原來一些看似安全無害的物品，都是違禁品？TOPick為大家盤點一下最罕見的達禁品，其中連出奇蛋都被禁止入境！

親子遊注意｜1.台灣禁帶花生

台灣除了禁止攜帶加熱煙外，對於食品、動物皮毛都有嚴格規管。根據台灣農業部動植物防疫檢疫署指引，所有禽畜肉類，包括豬、羊、牛、鹿等的偶蹄類；馬、驢等單蹄類；雞、鴨、鵝等禽類，所有的加工品，如豬肉乾、內臟、血液、未全熟雞蛋、鮮奶、以及未有加工的骨骼、角、毛皮、羽毛均不可帶入境。

另外，所有未經加工或具有發芽能力的生鮮，包括植株類，如多肉植物、空氣鳳梨；人參、蓮藕、蕃薯等根莖類；竹筍、椰菜、芥菜等莖葉類；鮮花、番茄、黃瓜等花果類；蔥、薑、蒜等未經研磨的香料種乃；未煮熟的帶殼花生、黃豆等豆類種子；奇亞子、亞麻子等種子，均屬違禁品。還有一些是一般人不容易警覺的產品，如生鮮茹類、有機肥料、土壤、木材、活體昆蟲以及栽培介質，即土壤、泥炭土及其他天然或人工的栽培物料。

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若然入境時帶備了上述物品而沒有申報，將會被罰款最高台幣100萬元（約港幣23萬元），而加熱煙的罰款更高違台幣500萬元（約港幣110萬元），且會沒收、退運、或銷毀該煙品。

親子遊注意｜2.新加坡帶CD電子遊戲要申報

部分人都知道新加坡不能攜帶香口膠、口嚼煙草及仿製煙草產品（如電子煙），除此之外，新加坡還將報紙、書籍、雜誌、電子遊戲、CD列為管制性物品，沒有進口許可證或授權的受管制物品，都不能攜帶入境。

未得到許可而帶有上述受管制物品的旅客，需要經「紅色通道」入境。當局會將相關物品轉交予相關機構批准。獲批後，旅客可取回相關物品，但需繳付倉庫押金（Warehouse Deposit Receipt）。

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親子遊注意｜3.冰島帶釣魚裝備入境要消毒

根據冰島稅務和海關總署的指引，於冰島以外使用過的釣魚裝備，如手套、靴子、涉水鞋等，要先被消毒，並有由當地授權的獸醫官員簽發之消毒證書，方能夠入境。如未能出示消毒證書，須在抵達冰島時交由政府部門消毒，並繳交消毒費。

親子遊注意｜4.美國禁止「Kinder出奇蛋」帶入境

「Kinder出奇蛋」是不少港人的童年回憶， 雖然現在只有少數的零食店有售，不過在其他國家依然隨處可見。這款受小朋友喜歡的零食，原來在美國是屬於禁止進口物品，因為「出奇蛋」沒有任何營養，不符合美國相關法例中的條款「甜食不可以完全包含著非營養成分的物質，除非該非營養物質對甜食本身具有實際用途，且不會使產品成為有害或威脅到生命安全」，因此「Kinder出奇蛋」不能出售，也不能帶入境。

據美國媒體《FEE Stories》報道，在2012年6月有2名西雅圖男子到訪加拿大溫哥華後駕車返回美國期間，被關口官員搜出車裡有6隻「Kinder出奇蛋」，2人被拘留2小時，並被告知可能會面臨每隻蛋2,500美元（約$1.9萬港元）的罰款。

親子遊注意｜5.英國不能帶杯麵

英國對入境食品有所限制，除了牛奶或乳製品、薯仔外，任何含有肉類的食品也不可入境，包括牛、羊、豬、家禽、含有肉類的麵、野生動物、香腸、臘肉、牛肉乾、豬肉乾等，其中含有肉類的麵是包括杯麵，杯麵內含有肉類配料，即使被凍結乾燥加工過，也被禁止入境。

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