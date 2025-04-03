內地乘客｜內地媽媽攜BB車搭巴士被阻　司機要求咁做後續尷尬落車

▲ 內地媽媽攜BB車搭巴士被阻，司機要求咁做後續尷尬落車。

【BB車 / 乘客須知 / 巴士】為安全考慮，巴士對乘客攜帶上車的物品有明確規定和限制。近日，有內地媽媽在小紅書發帖，指日前與母親帶2個小朋友乘搭巴士，因攜帶BB車被司機要求折疊收起，因忘記如何收納最後尷尬下車。

事主在車站被候車的長者乘客告知，BB車可放置在輪椅位無需收納，令她十分疑惑，遂發帖詢問長者所言是否屬實，而為何司機並未告知……

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內地乘客｜攜未收疊BB車搭巴士被阻

樓主以「香港那個，被巴士司機請下車」為題發帖，表示「今天才知道香港巴士，嬰兒車要折疊起來」。

當日，樓主與母親帶2個小朋友乘搭巴士，司機要求她們將BB車收疊起來，「不然不開車」。

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樓主表示，由於很久沒有折疊收納過BB車，忘記收起的步驟，好在有不少乘客在該站落車，她便嘗試了3、4分鐘，惟仍然無法將BB車收起，「自己也很著急和尷尬」，無奈之下樓主只好獨自攜BB車落車，其中一個小朋友亦跟隨離開。

內地乘客｜疑惑BB車是否能固定在輪椅位

樓主在車站研究如何折疊BB車，有一位正在候車的長者前來幫忙和搭話，他告知樓主：「其實可以將嬰兒車用巴士上的綁帶辦起來，固定不動就可以了」；隨後她將BB車收疊好乘搭另一輛巴士時，見到有輪椅人士將輪椅安放在輪椅位。

樓主疑惑表示，不知真如長者乘客所言，只要固定好BB車即可，亦疑惑是否所有巴士都可以如此，並質疑為何勸阻她的司機並未告知；不過，面對香港巴士的這項規定，他表示「這次真的長教訓了」。

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內地乘客｜網民：是安全問題！

此事引起熱議，有不少港網民為其解答疑惑，亦有人安慰樓主稱不熟悉本地規則很正常，下次提前收好即可，「一定要疊起來，因為是安全問題」、「老人說法不正確，只有有使用輪椅的人能用安全綁帶」、「乘客須知寫明」、「司機提示係啱嘅」、「那個所謂的綁帶是輪椅的綁帶，不建議用」、「嬰兒車必須收起來，沒有針對，所有巴士，不論哪條路線都必須收起來」。

據九巴《乘客須知》 ，車長及站長為公眾安全著想，有權向乘客發出指示，包括但不限於要求，攜帶嬰兒車的乘客將嬰兒車摺妥及把嬰兒車放於巴士的合適位置（兒童輪椅除外）；攜帶單車的乘客在登車前預先將單車摺合及包裝妥當及在登車後把單車放於合適位置。

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