凍齡女神丨58歲劉玉翠近況曝光　曾因1套經典劇抑鬱纏身20年萌死意　

【劉玉翠/抑鬱/情緒病/凍齡/】現年58歲的劉玉翠（現名劉喬方）近年由於長駐內地，因此已經鮮有在港亮相。不過，近日，由於其年青時的仙氣舊照突然在網上瘋傳，令不少網民關心起她現時狀況。事實上，早已半退休狀態的她不時於社交平台與粉絲分享生活日常及養生食療，只見即使素顏，她的皮膚依然相當細嫩，可謂保養十分得宜。

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有網民近日於網上上載了劉玉翠年青時的黑白舊照後，引起了熱烈討論。雖然相片年代久遠，但在臉上「零濾鏡」、「零添加」的情況下，不少人大讚年輕時的劉玉翠仙氣十足、非常清純，完全可以同女偶像媲美，「第一眼望落去好似梁詠琪。」、「幾靚喎！」；有人亦因此關心起她的近況。

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事實上，自2012年離巢TVB後，劉玉翠不久便北上發展，後來更定居當地。她後來更於小紅書開通帳號，不時拍短片分享生活日常。片中，只見現時她生活似乎十分捨意，閒時去旅行，寄情山水，有時則居家做運動，或者自製養生湯水。許多時，她更是親身素顏上鏡示人，只見即使已經58歲，皮膚仍然相當細嫩，毫無老態，與年青時相比，分別不大。

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不過，事實上，入行多年的劉玉翠亦曾受情緒病困擾多年，更曾因此一度萌生死意。她過去受訪時曾透露03年開始患上情緒病，而導火線竟是因為當年有份拍攝的一套TVB劇集《皆大歡喜》。她指當時拍攝過程很不開心，常覺得自己的角色可有可無，沒有發揮和挑戰性：

其實公司很看重我才把我放進去，因為那個薪金每個月都很高。但我就很不高興，質疑自己的價值。我演了那麼多年了，人家越演越好、越演越高，為甚麼我越演越低？我心裏就是很不平衡。

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受情緒緊張影響，劉後來更因此患上濕疹，皮膚痕癢難當，遍尋中、西醫，病情反覆復發，更令身體內分泌失調。自認是「藥煲」的她，至今仍常要帶藥出門，早前便決定改名為劉喬方，她表示改名是為身體好，對家人以至大家都好，她稱：「由細到大，幾歲開始食藥，中醫、西醫的藥都食過，身體確是差，希望改名後各方面都進步。」

除此之外，劉玉翠現時亦不時公開分享自己抑鬱經歷，希望大眾關注精神健康，切勿畏疾忌醫。

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