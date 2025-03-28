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不離不棄｜絕世好老公割肝救妻　妻子10個月後不治遺2孩　男子無悔救妻：她是我老婆

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 8 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【割肝救妻／肝衰竭／捐肝】不離不棄的愛情！安徽碭山一名男子肝救妻的事件感動了許多網民，但妻子在手術後的10個月內病情復發，近日不敵病魔去世，引發關注。

最新影片：

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綜合內地媒體報到，10個月前，男子馬雨為了救急性肝衰竭的妻子，毫不猶豫捐出一部分肝臟。近日，不幸的消息傳來，馬雨在接受媒體訪問時表示，妻子在2024年12月，也就是手術後的第10個月，病情復發離世。由於當初手術費用龐大，他們依靠借款進行手術，至今仍背負著20萬元的債務，自己因為割掉了一半的肝臟，無法從事重體力勞動，目前只能靠擺攤賣玩具維持生計。

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盡管生活困難，馬先生表示不會後悔當初的決定，「她是我的妻子，我不救她誰救她。十多年的感情，又為我生兒育女，沒留下遺憾。」他表示未來會帶著妻子的遺願好好生活下去，「我答應她好好地活下去，會帶著她那份愛養育兩個孩子。」

不離不棄｜瞞著妻子進行配型捐肝

早前媒體報道，馬雨與妻子相戀十年，結婚七年，育有一子一女。2023年，馬太被診斷出急性肝衰竭，醫院建議進行肝臟移植手術。肝臟移植可選擇等待肝源或親屬捐肝，當時醫生建議盡快手術，馬雨因時間緊迫，決定採取親屬捐肝的方式。

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馬雨在瞞著妻子進行配型後，毫不猶豫地將一半的肝臟捐給妻子。「她起初不願意在手術同意單上簽字，我勸她，手術成功率是比較高的，而且肝臟可以再生，手術完我們兩個可以一起休養康復。」在多次勸說下，馬太最終同意進行手術，手術也非常成功。

根據醫囑，馬太需要終身服藥，定期到醫院檢查。當時他們在老家靜養，恢復得不錯。雖然每個月的醫療費用對他們來說仍是一筆不小的負擔，但馬雨一直保持樂觀。他表示，「我做些手工活，雖然生活上很艱苦，但人只要能保住，再苦都值。」他更強調，「給妻子捐肝是這輩子做的最重要的決定！」感動了不少網民：「偉大的丈夫，世上有真情！」、「愛情最美的樣子」。

同場加映｜急性肝衰竭5大原因

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾經發文，表示日常生活中有5個常見原因導致急性肝衰竭：

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急性肝衰竭4種症狀

陳醫生提醒，急性肝衰竭可以出現得很急促，大家可以留意急性肝衰竭的4種症狀：

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