ETech直擊｜走入日本大和實驗室　拆解Lenovo ThinkPad強勁耐用配方（多圖+有片）

電子設備產品出現在大眾面前的時候，基本上已經是接近完美的一面。但其背後到底要花多少步驟、多少次的「折磨」，鋼鐵才能煉成？Lenovo近日就揭開了背後故事。

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PC電腦市場的競爭一向都相當激烈，但Lenovo多年來卻一直穩居領導地位。Canalys最新報告揭露，去年第四季的PC電腦的出貨市佔排名，Lenovo依然是當前的第一大品牌，市佔率達到25%。而其ThinkPad系列，更是一直都深受用戶愛戴。

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能夠一直受歡迎，固然有其必勝之道。Lenovo商用產品解決方案開發部副總裁兼傑出工程師塚本泰通（Yasumichi Tsukamoto）早前接受本報訪問時就提到，ThinkPad一貫以「成就客戶成功」為核心目標，就算「成功」的定義會隨著時間而改變，但ThinkPad的宗旨，卻一直保留三大原則：要確保產品品質、有意義的設計及持續不懈的創新。其中第一點，更是ThinkPad一直以來的重要特色。

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ThinkPad多年來以「耐用」及「可靠」的品質著稱，亦因此吸納大批忠實用家。要做到這樣的效果，每一部ThinkPad在誕生之前，都會在位於日本橫濱的大和實驗室（Yamato Lab）中，經歷多項測試，被「折磨」多次。

塚本泰通提到，每款ThinkPad在量產前，都會在實驗室進行了超過200項的嚴格測試，這些測試都是模擬各種日常使用情境，並且會根據用家不斷改變的試用習慣來進行調整，當中包括最常見的電腦自由落體、電腦的角落位置跌落，會否導致損壞、電腦放在背包中，又能夠承受多少外部和內部壓力等情況；同時，Lenovo也會進行LCD面板的重複開合測試、旋轉測試和扭曲測試、還有測試電腦在各種電磁環境下的影響，確保要做到完美和穩定。

而有意義的設計，就不得不提其不同型號的機內零件佈局。如針對輕薄化X1 Carbon Gen 13系列電腦，Lenovo就選擇重新調整走線，確保機身可以進一步輕薄化的同時，電腦也能維持高硬度及強度兼可正常運作；工程師也會在設計更輕量的ThinkPad時，以精準模擬（precise simulation）進行測試，確保每一項的設計都做得準確。

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至於持續不懈的創新，就要說一下大和實驗室內的「相機設計實驗室」。記者在兩年前也親身走入相機設計實驗室，當時格局只是一個小小的黑房。現今為了確保ThinkPad可以配備最適合線上會議的高品質視像鏡頭，本來的小黑房已經面積至少升級超過兩倍，可以讓工程人員以更多方式，模擬各種使用場景的光源，並採用最新技術進行調校，持續不懈地將鏡頭質素提升，為用戶帶來更多新鮮感和實用性。

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塚本泰通強調，要做好一款產品並不容易，需要花很多時間、心血，不斷試錯。但這一切的努力和心思，全是希望能夠為用戶帶來一個最佳、最合適他們需求的產品。

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