親子好去處｜天際100高空舉行花藝體 限時推阿芳素芒果下午茶套票

▲ 天際 100 「天際花藝之旅」

天際100香港觀景台由即日至4月21日期間，攜手香港知名花藝學校 Life Flower School，在觀景台打造「天際花藝之旅」特別展覽，讓訪客感受春日花藝之美。

活動期間，訪客可以在 393 米的高空中欣賞兩大花藝裝置——《雲 無界》與《浪 人生》，感受人生的起伏與包容、希望與療癒。作品採用可回收材料及本地種植的花材，支持本地農業與藝術家，減少碳足跡，實踐環保理念，向訪客傳遞保護自然、珍惜資源的信息。

另外，Cafe 100 by The Ritz-Carlton, Hong Kong 推出的「阿芳素芒果下午茶」及週年慶典蛋糕，帶來新鮮芒果的甜蜜滋味。同時限時推出週年慶典限定甜品「芒果夏洛特蛋糕」。

下午茶設有 8 款美食，鹹點設有鹹香可口的黑松露鴨肝慕絲三明治、口感酥脆飽滿的龍蝦餡餅，以及口感輕盈的香草薄荷青瓜忌廉芝士三明治，為甜品開開序曲。

「Cafe 100 阿芳素芒果下午茶套票」周一至周五售價為$628；週末、公眾假期及節慶日售價$ 698 。以上套票已包括天際 100 標準門票 2 張、二人份下午茶 1 份連咖啡或茶2杯，不設加一服務費。

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