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DSE2025｜黃大仙祠免費派DSE打氣包　延長開放2日讓考生入場祈福

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 38 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

黃大仙祠免費派DSE打氣包，延長開放2日讓考生入場祈福。

中學文憑試DSE開考在即，嗇色園黃大仙祠將於3月29日及4月13日舉辦「《你和義工有個約會 - DSE迎戰之夜》」祈福活動，並安排應屆考生入園參拜孔子，現場更會派發打氣包、小福袋、大仙利是等，為各位考生打氣。

DSE2025｜黃大仙祠舉辦「DSE迎戰之夜」 為考生打氣

嗇色園黃大仙祠將於3月28日及4月12日舉辦「《你和義工有個約會 DSE迎戰之夜》」免費祈福活動，考生可以入園參拜孔子，在許願牆寫上願望，祈求金榜題名，亦會向考生派發幸運手繩及打氣包，包括大仙利是、小福袋及應試文具等，還有靜心減壓抄經臨帖工作坊及電子祈願天燈活動，為各位應屆考生加油鼓勵。活動當日開放時間會延長至晚上9時，最後入場時間為晚上8時。

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嗇色園黃大仙祠《你和義工有個約會 - DSE迎戰之夜》
日期：2025年3月28日及4月12日
時間：5pm-9pm
地點：嗇色園黃大仙祠

活動內容：
1.參拜孔聖仙師 祝願「金榜題名」
地點：孔道門

2.派發考生打氣包* （須出示准考證正本或副本）
地點：鳳鳴樓禮堂

3.派發摘星手繩、減壓星星、香薰擴香石及學業進步小福袋*
地點：鳳鳴樓禮堂

4.考生許願牆「有求必應」
地點：鳳鳴樓禮堂

6.靜心減壓抄經臨帖工作坊
內容：免費抄寫儒、釋、道三教經典，包括《黃大仙師寶經》、《心經》及《道德經》
地點：黃大仙師寶殿前

7.電子祈願天燈
地點：黃大仙信俗文化館

8.嗇色園經樂團表演
日期：4月12日
時間：7:30pm
地點：三聖堂／盂香亭

*數量有限，派完即止

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