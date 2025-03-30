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ETech直擊｜打開HONOR北京開發實驗室之門　研發技術大公開（多圖）

港聞

撰文： 曾曉汶　北京直擊

發布時間： 1 小時前

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熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

中國智能設備廠商HONOR近年愈戰愈勇，推出的智能產品種類繁多。而每一款產品在交付用家手上前，要確保符合標準，背後當然要經過多項重要的測試。本報記者近日就前參觀HONOR位於北京的實驗室，了解更多HONOR背後的研發秘密。

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在進入實驗室前，記者都需經過深嚴的保安檢查，也需要放下手機，可見實驗室內隱藏著不少重要「秘密」。但這也不礙記者要為大家揭露HONOR研發背後的重要秘密。這次記者共參觀了12個產品實驗室，看到從核心技術開發、生產流程改善到極限場景驗證的嚴謹流程。

參觀第一站就是器件測試實驗室，此空間主要負責數千種器件的准入測試，涵蓋從小型無源器件到高功 IC 等多種產品。實驗室具備批量認證能力和全參數全環境測試能力，並與日研所合作，深入研究功率電感粉料，提升電感競爭力。技術人員亦透露，技術幫助HONOR在電源管理器件領域取得突破，例如將電感高度壓縮至0.65毫米，為旗下Magic V2塑造到僅0.15毫米的機身減薄紀錄。

第二站則是音頻測試實驗室，一如其名是用作測試聲音效果。裡面設有HIFI實驗室，用來創造一個三維立體的、高品質音效的聽音區域。也有一個名為「通話消音室」的空間，主要用作測試通話聲學性能，除了支援基本的聲學測試外，還擁有3Quest噪音回放系統，能夠模擬現實生活中用戶所處各種不同的噪音場景，透過檢測手機在噪音環境下的降噪性能和語音傳輸質量。

第三站就到了天線實驗室，主要分兩種場景測試，分別是OTA測試和SAR測試，從而提高網絡表現。

模擬不同情況　讓手機AI變得更溫情

及後就到了第四站：智慧語音測試實驗室，HONOR工程人員表示，希望能夠透過智慧語音提供一個和手機內建AI做語音交流的方式。從以前的手動操作，轉換成語音交流需求，讓AI幫用戶操作，可更溫情，更人性化，讓手機成為使用者生活和工作中的助手而非一台冷冰冰的工具。所以這個地方就會進行語音測試，由人工嘴、滑軌、消音室、混響室組成，可模擬不同年齡、性別、方言及生活場景下的語音測試，包括語音喚醒、聲控拍照、聲紋識別等。

走到第五站，就抵達了模擬生產測試實驗室，這裏主要是設計並交付生產測試自動化解決方案，確保終端產品在量產過程中實現高質量、低成本及極致用戶體驗。

耐用可靠測試　全自動化檢測

第六個實驗室則為機械可靠性與防護可靠性測試實驗室，主要是手機整機硬體可靠度測試，涵蓋用戶日常使用手機各類場景，測試專案設定包含機械可靠性、環境適應性，以及防護可靠性等測試。

這個佔地近6,000 平方米的實驗室，主要分了4個區域：第一個區域，是機械強度和耐久性測試區，手機整機剛度，耳機、USB等接口強度，以及按鍵的壽命測試等，都是在這裡進行的；第二個區域，是防護可靠性測試區，包括了防水、防塵、防鹽霧腐蝕等，以覆蓋生活使用中的各種場景；第三個區域，是機械衝擊測試區，手機定向跌落、滾筒測試、以及低高度微跌測試，都是在這裡進行的；第四個區域，是可靠性測試前後檢測區，所有進行可靠性測試的樣機，在測試前後，都會在這個區域，對射頻、音頻、相機、顯示觸控、基帶等模組的功能和性能進行檢測，以判定可靠性測試對這些模組的影響。最值得一提的是，這些檢測設備整合了產線的功能測試設備和性能測試設備的能力，並透過流水線的方式進行連接，實現全自動化的檢測。

第七個參觀的實驗室就是環境可靠性實驗室，這裏配備多種溫箱設備，進行高低溫循環、溫度衝擊、高溫高濕等不同極端環境情況的測試，覆蓋手機音頻、射頻器件、顯示模組及整部手機。

再之後就到了第八個失效分析實驗室，意味著這個地方是用作研究失敗的樣品，主要是針對研發階段失效樣品的失效模式、機制、根因進行分析，提出設計、製程、製程等方面的改善方案。實驗室具備從宏觀（整機、裝置）到微觀（微米/奈米級）結構、材料等分析能力，相當於手機研發領域中整機及裝置的醫院及體檢中心，從根本上分析研發過程中的問題，並提出設計解決方案。

及後就走到園區的另一端，名為「萬科翠湖」的區域。這裏就有第九個實驗室，名為通訊實驗室。通訊實驗室分為現網衛星環境測試區和模擬衛星環境測試區。現網衛星環境是透過樓頂的天線將外部衛星訊號，引入至屏蔽箱完成衛星通訊的功能測試；類比衛星環境是使用中科晶上儀表Y3000類比衛通訊號，透過射頻線與手機連接進行協議一致性測試。還有北斗三號訊號模擬器，支援RNSS訊號的模擬仿真，RDSS出站訊號模擬與入站訊號接收功能，用於北斗三號區域短報文仿真測試。

第十個就來到了全球通信協議准入認證實驗室，主要是進行GCF認證測試和中國運營商准入認證測試。GCF全名為「全球認證論壇」，是歐洲各大業者入庫強制要求的產業認證。而營運商准入測試是營運入庫的強制要求，實驗室具備自測試中國移動，中國電信和中國聯通5G全部用例的能力。

來到最後兩個實驗室，分別為產品特性自動化測試實驗室相機測試實驗室。前者覆蓋觸控、功耗、音訊、生物辨識、顯示、相機、穿戴、耳機等特性業務場景，確保產品特性的高品質與高效率測試；後者則是用作測試如何實現對所有用戶拍照場景的測試全覆蓋，保證圖像拍照品質。

今次HONOR北京實驗室的「開箱」，相信各位讀者也更了解HONOR在開發產品上，投入了多少努力和時間，才能把產品「完美」地展示在外界面前。

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