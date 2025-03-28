搗破法蘭克︱終極預告及海報曝光　談善言演打劫界KOL

▲ 《搗破法蘭克》

由蔡康凝執導，談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳主演復活節檔電影《搗破法蘭克》獲選入圍「第22屆西班牙亞洲夏日電影展」 競賽部份，影片終極預告及海報在今天（3月28日）發布。



《搗破法蘭克》故事講述一群叛逆青年，組成劫富小隊，犯案留下塗鴉標記，以彩色煙霧掩飾，戴上兔仔面具，自拍械劫過程，上載互聯網，挑戰道德底線，賭上自身前途及安危，但求點擊流量，同時以黑吃黑，狙擊奸詐黑商，引發社會軒然大波。

搗破法蘭克︱首條宣傳片及海報曝光 談善言林家熙岑珈其楊偲泳化身「械劫KOL」

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搗破法蘭克︱戴兔仔面具打劫

在《搗破法蘭克》預告可見，戲中飾演紀月的談善言開宗明義說：「我哋係法蘭克，噚日去咗打劫！」並拍片上載社交媒體。

戴上兔仔面具的行動成員，武裝挑戰他們認為壓制力量，目無法紀，橫行無忌，但面具背後的初生之犢其實會充滿恐懼，飾演紀月的談善言對成員說：「臨時縮沙仲嚟得切﹗」

至於飾演Hugo的林家熙（Locker）預言：「聽日可能真係會死。」而演Chelsea的楊偲泳（Renci）與紀月爭辯：「宜家我自把自為，攞你哋條命嚟搞飛（作賭注）。」片中演膽小成員陶俊的岑珈其說：「我平時戴口罩都有人認得，你哋個面具穩唔穩陣？」

另外，戲中西裝筆挺的袁富華狠批：「咁嘅行為，根本同死佈份子冇分別﹗」同時亦見到新演員陳獻略，及本土知名YouTuber，頻道FH Production HK熊仔頭的王嘉盈、肥豪及近南哥，為電影增添看點。

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