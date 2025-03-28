龔如心遺產｜袁國強、譚贛蘭等7人獲委任受託人理事會成員　將擬備敲定類似諾獎獎金

▲ 律政司。（資料圖片）

【龔如心遺產案/袁國強/譚贛蘭】律政司今日發聲明，宣布龔如心遺產受託人（龔如心慈善管理有限公司）已籌組理事會。

受託人已正式委任5名獨立人士，包括：勞福局前常秘譚贛蘭、資深大律師袁國強、消委會主席陳錦榮、立法會議員陳振英、行會成員林正財，聯同兩名獲委任的政府官員，即財經事務及庫務局局長許正宇和民政及青年事務局局長麥美娟，成為受託人公司理事會的成員 。

律政司相信，在管理機構的監督下，受託人理事會會隨即開展相關準備工作，盡心盡力管理慈善信託，包括擬備及敲定「中國的類似諾貝爾獎的具有世界性意義的獎金和基金」及其他慈善項目的細節。律政司會繼續跟進餘下的法律程序及相關安排直至龔女士的遺產由臨時遺產管理人全面交託至受託人。

受託人稍後會根據遺產管理計劃的條款及公司章程在適當時間公布遺產管理計劃及其他相關資料。

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