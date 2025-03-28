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啟德七欖2025｜周日重現航機掠過啟德鄰近上空歷史畫面　陳美寶邀航空界Ian話當年

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 28 分鐘前

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周日重現航機掠過啟德鄰近上空歷史畫面。

【七欖/啟德機場/陳美寶/Ian】香港國際七人欖球賽今日開鑼，在周日（30日）七欖舉行期間，觀眾和市民更可一睹飛機在啟德鄰近上空掠過的歷史畫面。

運輸及物流局局長陳美寶更邀請Ian幫忙宣傳盛事，親述昔日在啟德機場降落有多高難度。不過，此Ian非彼Ian，而是被譽為「香港飛行員培訓之父」的Ian Quinn關奕賢機長。

運流局話，關奕賢1965年開始飛行生涯，擁有超過萬小時嘅飛行經驗，更擔任多年訓練考核機長，本地機師不少都是他的徒子徒孫，他現時擔任運輸及物流局民航意外調查機構高級意外及安全調查員。

Ian就話，在其3萬小時的飛行生涯中，啟德機場是最刺激的一個機場。「在繁華鬧市中要安全降落，稍一不慎就很容易發生意外。」

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賽事期間 主場館的士落客區可落客

運流局又稱，運輸署及各公交營辦商已為七欖做足準備，除了港鐵加密班次，及提供10條特別巴士路線。

為配合今次活動，啟德主場館的的士落客區將在賽事期間開放予的士落客，稱已和的士業界預先作好溝通，希望為市民及旅客提供多元化的公交服務。

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