立法會｜「不動議」議案是否等於「撤回」　會議紀錄有答案？

▲ 立法會。（資料圖片）

【立法會/梁君彥/謝偉俊/張宇人/朱國強】立法會爆罕見爭議，自由黨張宇人發言10分鐘後，臨場以其議案遭修正案「騎劫」為由，宣布不動議其議案。外界關注「不動議」是否等於「撤回」？

立法會主席梁君彥今日再度強調，張宇人是「不會動議其議案」，而非「撤回議案」，所以《議事規則》第35(1)條有關撤回議案的規定，不適用。並以2014年6月19日，時任議員田北俊在發言後表明不會動議其「確保公營房屋及基建工程如期落成」的議案，於是沒有就該議案進行辯論。

翻查紀錄，田北俊在發言後稱「我現在決定不動議議案」，時任代主席梁君彥稱，「由於田北俊議員表示了不會動議議案，其他議員便不能提出修正案。我現在宣布休會。」

▲ 田北俊稱不動議議案。（立法會會議紀錄截圖）

▲ 黃國健稱撤回議案。（立法會會議紀錄截圖）

不過，翻查紀錄，2014年6月26日，時任議員黃國健亦曾在發言後才宣布「撤回」其議案，表示「不作動議」，理由是有關議案辯論已無迫切性。

而時任主席曾鈺成則說：「由於黃國健議員表示了不會動議議案，這次會議議程內再沒有其他需要處理的事項，我現在宣布休會。」

▲ 田北俊和黃國健的議案均被定性為「沒有動議」。

黃國健在表明自己要「撤回」後，曾鈺成形容是「不會動議議案」，換言之，兩者亦應屬同一概念。翻查紀錄，田北俊和黃國健的議案均被定性為「沒有動議」。

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