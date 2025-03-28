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啟德七欖｜一連三日啟德主場館開鑼　美食市集檔冀生意增長5成

港聞

撰文： 吳穎嵛

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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香港國際七人欖球賽首日在啟德體育園主場館舉行，場館外「美食海灣」一連6個周末舉辦「戶外美食市集」。（馮漢柱攝）

一連三日的香港國際七人欖球賽今日（28日）開鑼，賽事首次移師啟德主場館舉行。場館外「美食海灣」一連6個周末舉辦「戶外美食市集」，有檔主期望七欖期間生意增長5成；有外籍遊客則指，期待到主場館內全亞洲最長的酒吧參觀。

意式雪糕店負責人梁先生表示，以往一向由於不同商場切期間限定店，看中啟德最近盛事多，故選擇參加市集；加上最近天氣熱，預計意式雪糕應會甚受歡迎，並推出近期大熱的「杜拜朱古力」口味。市集開幕約一星期，梁先生指人流比想像中多，期望七欖期間生意增長3至4成。

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檔主指交通配套不錯　過去一周居民光顧

他又指，周遭交通配套不錯，雖然距離港鐵站較遠，但一般外國美食市集亦較偏遠，相信外國遊客不介意。他認為「最緊要政府搞活動，有Coldplay、陳奕迅冇理由唔嚟」，相信市集有一定商機。

熱狗店負責人黄小姐指，啟德首次舉辦美食市集，七欖首次移師啟德主場館，故擺檔「試吓新嘢」；外國遊客一般喜歡飲手工啤，配上熱狗應該頗受歡迎。她指過去一星期光顧的，主要是附近居民，相信今個周末遊客會較多，期望七欖期間生意有5成增長。

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她認為附近交通不太方便，加上有Airside、體藝館等大型商場，競爭大，加上夏天天氣熱，期望未來體育盛事或演唱會期間，場館可設穿梭巴士，接送觀眾來往場館。

旅客：手工啤價格相宜　交通指示方便

居於內地、來自丹麥的Mathias 第二次來港觀賞賽事，他認為大球場靠近大自然，坐在場內抬頭就能看到山脈；啟德主場館外館則較偏遠，但喜歡其外觀，期待在場內欣賞賽事。他在美食市集購買了手工啤酒，認為味道好、價格相宜，甚至比酒店便宜，期待到主場館內全亞洲最長的酒吧參觀。

Mathias 和友人居住在紅磡的酒店，步行45分鐘到場館，他認為場館雖然較遠，但自己本身喜歡步行，對他來說沒什麼影響；但對長者或行動不便的人來說，可能會有點麻煩。

澳洲旅客Amanda則在市集購買意式雪糕，認為市集的規劃不錯、選擇多。她和友人乘搭的士到場館，在承啟道落客區下車，認為交通和指示都十分方便。

 

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