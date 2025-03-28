香港半年報告｜英方：港國安制度衝擊在港及海外人權自由　港府：所有指明措施符合人權

▲ 英方在去年報告無提及中國違反《中英聯合聲明》，今次則復稱中方持續不履行《聯合聲明》。(資料圖片)

英國昨日發表新一份《香港半年報告》，香港繼續在財金方面保持自主，香港普通法司法制度繼續獨立審理民商事及刑事案，但國安制度「持續衝擊在港及海外的人權自由」，港府和外交部駐港公署分別表示強烈譴責和不滿。

英國外交部在《香港半年報告》指，關注去年12月24日，香港國安處向居英港人發出通緝令，僅因其在英國行使言論自由權利，強調不會容忍任何外國勢力在英國境內恐嚇或騷擾個人。報告指，英國首相及外交大臣曾會見被通緝的流亡港人，了解「跨國鎮壓」對香港社群帶來的「寒蟬效應」。

《報告》重提中國不守《中英聯合聲明》

英方在去年報告無提及中國違反《中英聯合聲明》，今次則復稱中方持續不履行《聯合聲明》。

港府發言人指，《港區國安法》及《維護國家安全條例》訂明的危害國家安全的罪行精準針對危害國家安全的行為，清楚訂明構成有關罪行的元素和刑罰，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士或單位的行為而採取執法行動，與涉事人士或組織的政治立場、背景或職業無關。

港府：通緝潛逃者並非因為其行使發表自由 而是在當地繼續公然從事危害國安勾當

港府發言人指，

該等潛藏英國等美西方國家的潛逃者被通緝和被法院發出拘捕令，並非因為他們「行使發表的自由」，而是因為他們在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，煽動分裂國家及請求外國對中華人民共和國及香港特區進行『制裁』、封鎖及採取其他敵對行動，並繼續肆意勾結外部勢力包庇其惡行，因此有需要採取一切合法措施，包括《維護國家安全條例》第89條下指明的措施，以強烈打擊有關潛逃行為。

港府：英國也會就不同通緝犯施行該等措施

港府強調，所有的指明措施，包括撤銷特區護照及其申請資格，符合人權，而包括英國等不少國家也會就不同的通緝犯施行該等措施。

外交部駐港公署：英方已履行《中英聯合聲明》完畢 對香港無權、無治權、無監督權

外交部駐港公署發言人表示，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，隨著香港回歸中國，《中英聯合聲明》中所規定的與英方有關的條款已全部履行完畢，香港回歸後，英方對於回歸後的香港無權、無治權、無監督權，敦促英方摒棄殖民主義心態，停止干涉香港事務和中國大陸。發言人指出，《港區國安法》和香港國安條例完全符合國際法和各國通行慣例，並充分尊重和保護人權。

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