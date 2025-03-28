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黎彼得入院︱75歲黎彼得被送入深切治療部　經歷生死感謝鍾志光出手幫忙

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撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 38 分鐘前

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75歲黎彼得入院。

【黎彼得 / 鍾志光 / 填詞人】現年75歲的鬼才黎彼得近年在網上做節目，每周在與網民見面，可是自從2月初，黎彼得沒有再在網上現身，直至昨晚（3月27日）網上節目才再有更新。

黎彼得節目中都有解釋「失蹤」原因，指自己上月初拍完節目後，返屋企睡覺時感覺呼吸不暢順，身體有不舒服，起初他以為感冒，豈知第二天去看醫生，照肺後發現肺花了，所以要入院檢查。

住院期間，他持續有呼吸困難，要吸氧氣幫助呼吸，醫生建議他入ICU深切治療部。

但因為入ICU比較嚴重，醫院就叫他打電話叫屋企人嚟醫院，可是黎彼得致電兒子卻沒人聽，最後唯有找好朋友鍾志光幫手。鍾Sir收到電話後第一時間到黎彼得家，並接仔仔去探老豆，但由於隔離病房只可以隔住玻璃探望。

綠葉王丨74歲黎彼得進軍YouTube界談圈中秘聞　大爆契仔黃宗澤身家

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黎彼得入院︱感謝鍾志光幫忙

經過一段時間治療同觀察，黎彼得可轉回普通病房，但在住院期間不准落床，同時他的腎功能指數好高，大小二便出現困難，最後要插尿喉。另外，醫生亦檢查到Peter有貧血情況需要輸兩包血。

黎彼得憶述今次住院經歷令他一生難忘，特別感謝醫生護士各方面照顧，並感謝鍾志光不停探望及買東西給他食，令他深深體會到健康係最重要。

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