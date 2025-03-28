名人瘦身｜碧咸嫂公開超嚴苛減肥法　25年來體重唔過90磅　增肌減脂不再節食只為1原因

【碧咸嫂／瘦身／辣妹／Victoria Beckham】「碧咸嫂」少女時期火辣身材讓人艷羨，就算榮升「辣媽」後，Victoria生完4胎身材依然零走樣。碧咸嫂曾透露多年來極其自律的瘦身之道，近年宣布決定不再節食，增肌減脂，改以健美身形迎接50歲。

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名人瘦身｜「女團辣妹」變「4孩辣媽」 25年超自律身材管理

50歲「碧咸嫂」Victoria Beckham身材與美貌歷久不衰，從18歲開始做模特兒拍過平面照，20歲以當年紅極一時的英國女團組合Spice Girls成員身份出道，25年來維持身材有道。就算婚後生4胎，身材從未走樣。出席活動時，碧咸夫婦經常成為全場焦點：

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名人瘦身｜7招減肥維持身材

維持辣妹身材箇中秘訣，源於她極其自律的生活方式和嚴格的飲食管理。她曾接受媒體訪問，透露自己靠7招減肥，當中不乏飲食管理和運動：

1. 25年來戒食碳水化合物，午餐晚餐只食烤魚和烚蔬菜

2. 起床後喝2勺蘋果醋激活腸道

3. 穀物配搭無糖有機杏仁奶或莓果配搭奇亞籽

4. 愛吃牛油果，每天吃3、4個

5. 每周至少運動5至6日，每天6點起床會先跑7公里，然後再做1小時力量訓練

6. 工作後做水療放鬆

7. 每日護膚2次，包括深層清潔、去角質再保濕。有外媒透露，Victoria每六個月會定期接受Morpheus8（黃金微針）的非侵入性醫美療程，這個療程被喻為「世界上最痛苦」的美容療程，每次收費700英鎊（約港幣7,000元）。

名人瘦身｜同一餐單食足25年 體重從未超過90磅

Victoria多年來體重不超過90磅，老公碧咸（David Beckham）曾透露妻子多年來每天每餐只會吃同樣食物：烤魚和烚蔬菜。在剛開始約會時，碧咸就知道Victoria絕對不碰油、奶油、醬料、紅肉、奶製品。對於「食」甚有要求、喜歡與人分享美食的碧咸來說，他笑言自己娶了一個「獨食」的妻子。此外，據悉當年Victoria誕下女兒Harper後，因受荷爾蒙影響有一段時間皮膚狀況持續變差，當時醫生建議她每天都要吃三文魚，從此改善了皮膚狀態。

碧咸嫂18歲靚樣逐張睇：

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名人瘦身｜以健美身形迎接50歲

專業運動員Bobby Rich在5年前開始成為碧咸夫婦的健身教練，開始為Victoria制定增肌減脂的健身計劃。Victoria亦享受與老公一起健身的過程，夫婦倆經常在Instagram放閃。4月即將迎接51歲的Victoria早已踏入更年期，去年接受傳媒訪問時，她坦言，多年來的嚴苛瘦身法對健康不好，尤其是年紀越來越大，肌肉和脂肪對於健康更重要。故此，聽取醫生建議後，決定開始做Gym，放下多年來對於體重和瘦削身形的執著。她在去年生日時宣布不再節食減肥，與自己和解。

碧咸嫂近況：



▲ Victoria熟齡依然明艷照人！（網上圖片）



▲ 碧咸嫂經常與老公甜蜜做gym。（Instagram圖片）

▲ 碧咸嫂經常與老公甜蜜做gym。（Instagram圖片）

▲ 碧咸嫂近年愛上做gym。（Instagram圖片）

▲ 碧咸嫂近年愛上做gym。（Instagram圖片）

▲ 碧咸嫂近年愛上做gym。（Instagram圖片）

▲ 碧咸嫂近年愛上做gym。（Instagram圖片）

▲ Victoria近年開始做gym，增肌減脂。（Instagram圖片）

▲ Victoria同新抱合照幾乎零違和感。（Instagram圖片）

▲ Victoria同新抱合照幾乎零違和感。（Instagram圖片）

▲ Beckham一家全家福。（Instagram圖片）

▲ Beckham一家全家福。（Instagram圖片）

▲ Victoria 25年來午餐和晚餐只會吃2種食物。（Instagram圖片）

▲ Victoria著重護膚。（Instagram圖片）

▲ Victoria著重護膚。（Instagram圖片）

▲ Victoria步入50歲依然明艷照人。（Instagram圖片）

▲ Victoria近年開始做gym，增肌減脂。（Instagram圖片）

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