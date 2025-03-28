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緬甸地震丨緬甸7.9級地震泰國曼谷大樓瞬間倒塌　至少1死43人失蹤　FB疑似有網民精準預言

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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【緬甸地震/泰國地震/】遊泰注意！緬甸今日(28日)下午發生黎克特制達7.9級地震，而泰國更為受災重區，據網上多傳流傅片段，曼谷多個建築物出現搖晃，有人更影到全幢大樓短短數秒內倒塌、塵土飛揚，民眾爭相走難的驚險片段。更駭人的是，原來曾有網民早已於社交平台指今日(28日)會發生大地震。

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根據網上多段影片顯示，曼谷有一棟大樓於地震發生時，突然於數秒暑便全幢倒塌，令周邊地方捲起濃濃沙塵，地下的民眾見狀亦不斷奔跑逃離，據當地傳媒估計大樓倒塌造成最少43人失蹤。另外，曼谷一間豪華酒店內的窗簾亦不斷地搖晃，氣氛非常緊張。除此之外，有人亦影到緬甸的大橋Ava Bridge倒塌。據緬甸傳媒報導，曼德勒一座清真寺倒塌，亦造成至少10人死亡。

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據泰媒PBS指，是次地震目前至少令泰國有1人死亡、43人失蹤。內地傳媒亦報道，地震致雲南西雙版納、德宏、昆明、麗江、保山、大理等地震感強烈，貴州、廣西等地也有震感反饋。

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不過，更駭人的是，地震發生有不久有人於社交平台發現原來曾有網民於今日(28日)曾發文預料會有大地震發生:

「2025年，3月28日，中午12：12分。有史以來，最長時間左耳(低頻)，持續10秒以上。24小時內，可能會發生7級以上地震。台灣，印尼，日本，中國，菲律賓。」

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同場加映: 地震保命5招

香港紅十字會曾分享「遇地震保命5招」，包括若身處室內者應躲在堅固家具下，並要遠離玻璃或容易墜下嘅物件；身處戶外則應遠離建築物、斜坡及架空電線等地；謹記勿從高處跳下，因這是地震災害造成傷亡的最要原因；而若被埋在瓦礫下不能掙扎，切忌大聲呼叫，應用敲擊聲或吹口哨求救；同時也應盡量遠離海岸，如遇地震或海嘯，須向高地逃走。

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