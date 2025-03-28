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走私｜海關機場偵破最大宗走私黃金案　檢獲145條金條市值1.1億元

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

最後更新： 29 分鐘前

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海關機場偵破歷來最大宗走私黃金案，檢獲145條市值1.1億元金條。（曾秋文攝）

海關偵破歷來最大宗走私黃金案，估計市值高達1.1億元。海關機場科空運貨物第3組高級督察葉健生今日（28日）表示，在本月25日凌晨，人員鎖定一批由本港付運到日本的空運貨物，報稱載有塑膠行李箱，共重472公斤，合共有26件貨物。人員透過X光機掃描，發現其中14件影像有異，進一步磅重調查後，發現貨物實質重量與報稱重量相差極大，最後發現共有7層包裹，檢獲145條、每條重1公斤的走私黃金條，市值1.1億元，是本年檢獲的第二宗走私黃金案。

海關有組織罪案調查科特別調查第1組指揮官鄧卓諱表示，托運人為香港一間貿易公司，而收貨人則為日本貿易公司。托運人在香港並沒有公司登記紀錄。走私金條到日本主要目的是逃避當地的關稅和監管，根據初步調查顯示，如今次案中的黃金條運到日本，可逃避稅款1,100萬元，現正循托運人和收貨人的背景、貨物來源和去向追查，不排除稍後有拘捕行動。

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