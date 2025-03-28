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家居貼士｜未來居屋細單位或引入開放式廚房　一文解答常見疑問+注意事項

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

房屋局就正研究未來在居屋小型單位引入開放式廚房，以使單位的開則間隔更切合社會需求。不過對於相關的法例問題以至消防安全要求，不少市民仍存有許多問號，也有人以為開放式廚房不可用明火。以下將為大家逐點拆解。

香港寸金尺土，越來越多人選擇將梗廚改成開放式廚房，以增加單位的空間感。房屋局就正研究未來在居屋小型單位引入開放式廚房，以使單位的開則間隔更切合社會需求。不過對於相關的法例問題以至消防安全要求，不少市民仍存有許多問號，也有人以為開放式廚房不可用明火。以下將為大家逐點拆解。

常見疑問：開放式廚房可不可以用明火？

關於開放式廚房的最常見誤解之一，就是以為開放式廚房一定不可用明火，不過事實並非如此。實際上，近年不少新樓盤內的開放式廚房均安裝明火煮食爐，讓住客無須因空間所限而犧牲對煮食的要求和習慣。

根據《2011年建築物消防安全守則》，並無規定訂明開放式廚房需用什麼煮食爐具，無論選用明火或無火，箇中關鍵在於廚房設計是否符合消防條例。如果開放式廚房是根據已核准大廈圖則建成，亦早已申請及安裝相關防火設備，業主當然可以安心合法使用明火煮食，不會違反消防及建築條例等要求。

不過亦有部分大廈或受建築條例所限，可能有公契規定住戶必須採用無火煮食，故裝修前必須向管理公司或業主立案法團了解清楚。

開放式廚房必備防火三寶　年檢須注意

由於缺乏廚房牆面隔火，若不幸發生火警時，開放式廚房比「梗廚」更容易讓火勢蔓延，阻礙住客逃生，故其消防要求一般較高，包括必備安裝足夠的防火設備，以保障住戶安全。即使樓宇落成時本身已有開放式廚房，業主亦需注意兩項防火設備重點：

  • 1. 單位內的防火牆身是不能改動。
  • 2. 住宅單位內外必須具備相關的煙霧感應器及消防花灑頭，並需聘請合資格承辦商進行年檢。

根據《消防(裝置及設備)規例》，戶主有責任管理其單位內的消防裝置及設備，確保有關消防安全設施能妥善運作，違例可被罰五萬元。

點擊圖片放大

改建廚房前必須入則申請

如果大廈落成時已是「梗廚」，而業主又改建為開放式廚房，無論本身是採用電磁爐或明火煮食爐，都必須要先向屋宇署入則申請。建議業主先聘用合資格專業人士，包括已向屋宇署註冊的建築師、測量師或工程師等，代為查閱大廈公契及屋宇署條例，以確保單位可作合法改動。根據屋宇署指示，如果戶主未獲屋宇署批准而擅自改建，或會因涉及結構構件而違反《建築物條例》，如廚房位置接近單位的主要或唯一逃生出口，則工程亦可能違反消防安全規定。此外「偷雞」改裝亦涉及其他風險，一旦發生火警，即使業主已購買保險，保險公司亦可能不作賠償難。

裝修規劃時請各業主多加留意，切勿輕率將「梗廚」改建為開放式廚房。

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