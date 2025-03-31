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巴士扒手｜巴士乘客手袋拉鍊疑被拉開險失竊　可疑男子被質問態度囂張口出狂言

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撰文： 王月明

發布時間： 29 分鐘前

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巴士乘客手袋拉鍊疑被拉開險失竊，可疑男子被質問態度囂張口出狂言。

【巴士 / 乘客 / 偷竊 / 扒手】乘搭巴士時要留心看顧自己的隨身物品！近日，有巴士女乘客在Facebook發帖，指日前乘搭巴士時，疑有扒手將她的手袋拉鍊拉開，她當即大喊指控對方，並舉起手機拍攝對方，惟男子矢口否認，更口出狂言……

飛機小偷｜疑似港男飛機商務艙偷竊　左顧右盼伺機而動未得手

巴士扒手｜可疑男子拉開乘客手袋拉鍊「斷正」

樓主當日乘搭城巴102路線回家，巴士駛出海底隧道往銅鑼灣方向時，她突然感覺「俾人拉開（手袋）拉鍊」，樓主當即對疑似扒手大聲喊道：「你偷嘢」，惟對方卻否認稱「唔小心撞親」；樓主反駁稱「如果你撞親我，點解拉鍊會開咗」。

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樓主見對方用衣服遮蓋，伸手至她手袋拉鍊處，相信他想要行竊，遂大喊報警，最後巴士司機協助樓主報警處理。據影片可見，疑似扒手頭戴鴨舌帽，身著土黃色衫及深色外套，面對樓主手機拍攝，他揚言「無咩意思吖嘛，你拍我，拍我有咩用啫」，但不知是否因為心虛，他用手摸鼻子疑遮臉。

樓主提醒網民「大家小心呢個人！佢係扒手！」，又透露稱自己並未有物品丟失，「所以大家唔好放過呢啲人！因為我冇唔見嘢，所以告佢唔到！」。

樓主日前乘搭城巴102路線回家疑遇扒手。（取自Facebook）

巴士扒手｜網民稱可疑男子似是慣犯

網民了解事件後，稱讚樓主當即控訴對方的做法，「好彩你提高警惕啫」、「做得好」、「叻叻豬，好彩冇唔見嘢」、「佢根本就唔驚，亦知道就算報咗警都拉佢唔到」；有人認出對方可能是慣犯，「呢條友之前喺柴灣都見過佢喺街市拉婆婆拉鍊袋，慣犯」。

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