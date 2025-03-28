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時尚速報｜范梓謙勤示範Onitsuka Tiger牛仔打扮　叱咤生力軍歌手努力追夢

休閒消費

撰文： 梁樂欣

發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

Onitsuka Tiger舉辦新品發布及音樂會，創作歌手范梓謙擔任表演嘉賓（梁樂欣攝）

樂壇早就改朝換代。當唱作人如Tyson Yoshi、林家謙等已廣為人識，下一位大家要識的創作男神，可會是今年摘下「生力軍男歌手銀獎」的范梓謙？

時裝品牌Onitsuka Tiger舉辦新品發布及音樂會，邀得創作歌手范梓謙（Teddy）擔任表演嘉賓，為現場觀眾送上自家作品。

打扮最重要「平衡」

身穿品牌全新系列「DENIVITA」的范梓謙以一身潮爆熒光黃的造型，令他份外耀眼。Teddy細說他的打扮心得：「我平時都是Casual或少許搖滾風，最簡單可能是一件T恤加一件牛仔褸，再穿牛仔褲、Boots。」

談到穿衣美學，他認為最重要是「平衡」。「可能上面重、下面則不要穿太窄腳的褲，有少許闊腳的感覺，總之看起來很balance，這就是我自己的秘訣。我會選擇一些比較『大路』或『穩陣』的服裝，譬如牛仔褸、皮褸、hoodies都比較常用的，不過可能在顏色方面會選擇一些比較sharp或特別的顏色，配件則是經常會看見的配件。」

（梁樂欣攝）

平日的Teddy一般會選擇較為百搭的黑、白、灰色，也是他喜歡的顏色。不過既然要演出，他則會親身示範，選擇較sharp的顏色。「好似今天有品牌logo的黃色，之前亦試過一些較sharp的藍色、綠色，甚至連所使用的結他都會選擇較鮮艷顏色，在台上會比較容易看見。」

從幕後走到幕前

以特別嘉賓身份出現的范梓謙，將去年自己所有作品送給現場的每一位觀眾，他分享創作心得說：「自己的歌偏向正面，其實所有作品，都是希望大家夠膽踏出第一步去追求自己的夢想。就如我在兩年前，都沒有想過可以用歌手身份出席品牌活動，能夠唱歌、玩自己的音樂，所以希望大家都要夠膽去做一些事。」

過去以結他手、作曲家等幕後身份做音樂，去年開始正式以創作歌手身份出道，Teddy有感多了負擔。「因為我仍然是個結他手，但當歌手很多事可能要自己處理，去傾談工作、處理歌單或安排好一些計劃，但是開心的，因為是自己想做的事，可以兼任歌手、結他手兩個身份，累一點也是值得的。

出道首年便獲頒《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2024》的「生力軍男歌手銀獎」，范梓謙坦言：「獲獎當然開心，但那一刻過後，最重要就是現在大家會視你為歌手，第一件事當然要improve自己的唱功和表演，再繼續推出自己想出的歌。今年大膽一點，想出7首歌，剛剛已經推出了一首合唱歌《898》，希望3月再推出新歌，每兩個月出歌，便可以將自己過去的作品全都跟樂迷見面。」

至於會否出實體大碟？Teddy坦言：「都有這樣的想法，不過要視乎大家的反應，始終出碟都涉及成本，因為我是屬於自己的獨立公司，覺得需要用一隻碟去 round up這一、兩年的自己，現先準備好推出有的歌，之後再考慮會否出碟。」
舉辦演唱會是每個歌手的夢想，他直言這是一個最終目標，但也要看看觀眾的反應。「自己最想就是在麥花臣（開騷），因為自己的歌都偏向band sound，想找一個真正屬於這種曲風的地方去做，等到有足夠的粉絲便去開第一個show。」

融合搖滾和典雅美學元素

Onitsuka Tiger鬼塚虎全新系列「DENIVITA」，靈感來自牛仔布。將「DENIM」和意大利文「生活」的單詞「vita」結合，象徵品牌期待大家穿上其牛仔布系列，讓生活變得色彩繽紛、充滿活力。首個2025春夏季系列，融合了搖滾和典雅美學元素，系列著重品質與工藝，採用日本製的牛仔布料。運用獨特的染色工藝，將品牌精髓融入其中，提升牛仔布的獨特性。

全新系列包括各種牛仔布單品，如直筒和闊腳褲、裙子和外套。品牌標誌性的黃色，是通過精心漂白靛藍底布，在上面額外染上黃色。工藝不僅突顯黃色，同時保留了靛藍的深度。除了牛仔布單品，還包括簡約的服裝。每件上衣和T恤的印花，均由日本工匠一件一件逐一手工印制，墨色增添厚度與層次，營造出圖案設計的立體效果。

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