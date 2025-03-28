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學校活動｜3間大專合辦保險業活動　周殷廷黃妍宣揚風險管理

育兒資訊

發布時間： 30 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

活動大使周殷廷及黃妍以及保監局和保聯代表，在校園活動期間向參加者分享風險管理及保險業知識。

保險業監管局（保監局）及新城廣播3月舉辦一個以大專學生為對象的青年宣傳項目，結合校園外展和線上元素，成功吸引約2,000名參加者。

活動邀請本地流行歌手周殷廷及黃妍擔任活動大使，冀能提升年輕一代對風險管理概念的認識，並加深他們了解保險對轉移及緩解人生不同風險的重要性。

香港理工大學專業及持續教育學院的勝出隊伍獲頒發獎品及獎狀，以嘉許其出色表現。

保監局及新城廣播合辦，聯同香港保險業聯會（保聯），在3月21及27日於三間大專院校「香港理工大學專業持續教育學院」、「香港教育大學」及「香港城市大學」舉行校園活動。約180名參與的學生透過生動有趣的互動遊戲，學習基礎保險知識和有效的風險管理策略，以及了解保險行業的發展機會。

此外，在分享環節，學生更有機會與保聯代表及保監局的見習行政人員作深入交流，認識保險的社會功能和行業對金融界的重要貢獻。講者更分享了自身的專業歷程，以豐富年青人對行業的認識，從而啟發他們思考其職業路向。

學生透過互動遊戲學習保險的重要性

青年宣傳項目亦包括一個以不同生活情境為題的線上性格測試，從而帶出風險管理訊息及介紹不同保險產品的特點。

是次宣傳項目是保監局持續聯繫年輕一代的其中一環。保監局會繼續與業界攜手合作，接觸更多年青人，以推廣保險教育，並吸納以投身業界作為終身志向的人才。

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周殷廷 黃妍 歌手 保險業聯會 保險業監管局 香港城市大學

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