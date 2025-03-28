中一入學｜教育局公布中一自行分配學位通知安排　一文看清升中派位重要日期

▲ 教育局公布中一自行分配學位通知安排，一文看清升中派位重要日期。

教育局今日（3月28日）公布，參加應屆（2025年度）中學學位分配辦法（中一派位）的小六學生家長，如其子女已申請參加中一自行分配學位並獲甄選為正取學生，將於下星期一（3月31日）接獲有關中學通知，而未獲通知為正取的學生可參加統一派位。

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中一入學｜中一派位申請電子化

教育局鼓勵家長及早登記使用「智方便+」，並以「智方便+」啓動「中一派位電子平台」（esspa.edb.gov.hk）的帳戶，以更方便快捷的電子服務處理整個中一學位申請程序。教育局網頁載有「中一派位電子平台」家長指南，以一系列短片介紹電子平台遞交統一派位申請的使用方法。

中一入學｜自行分配學位正取學生通知安排

在自行分配學位正取學生的通知安排下，如學生獲參加派位中學納入其自行分配學位正取學生名單，家長將於3月31日收到有關中學通知。如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，他們亦可於同日上午十時起透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知。家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位。



如獲通知為正取的學生同時獲不參加派位的直接資助計劃中學通知錄取，有關學生家長須二擇其一。若家長決定接受不參加派位的直資中學的學位，則無須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女會按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄不參加派位的直資中學的學位，則必須於4月8日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

中一入學｜統一派位選校資料發放

如家長已登記成為「中一派位電子平台」用戶並以「智方便+」綁定帳戶，可透過該電子平台瀏覽升中選校的相關資訊和文件、遞交統一派位申請和查閱派位結果。

教育局已通知參加中一派位的小學於4月9日領取升中選校文件，每名參加中一派位的小六學生的家長將透過其子女就讀的小學收到以下文件：

《統一派位家長須知》（家長須知）；

所屬學校網的《中學一覽表》（一覽表）（網上版為最新版本）；及

《中一派位選擇學校表格》（選校表格）（只供未曾於「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請的家長使用）。

為照顧不同家長的需要，教育局會透過小學向未曾於「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請的家長派發紙本選校表格。如家長曾透過「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請，便需繼續使用電子平台遞交統一派位申請。至於《不受學校網限制選校手冊》（選校手冊），家長可向小學借閱，或透過教育局網頁（www.edb.gov.hk）和24小時自動電話查詢系統（電話：2891 0088）的傳真服務取得最新版本。

中一入學｜填寫統一派位選校表格

電子和紙本選校表格均分為甲、乙兩部分。家長填寫選校表格甲部「不受學校網限制」的學校選擇時，應參考載有各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於3所位於任何學校網的中學，包括子女所屬的學校網。至於填寫選校表格乙部「按學校網」的學校選擇時，家長應從子女所屬學校網的一覽表內選擇合適的中學，並盡量填滿30個選擇。家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。

教育局提醒家長為子女選擇合適的中學前，應先細心閱讀家長須知，以了解本年度中一派位的詳情。此外，家長選擇學校時亦應先對學校有充分的認識，了解學校的辦學理念、傳統特色、宗教、班級結構及其發展和運作，以衡量學校是否配合子女的特質、性格、能力及興趣，從而作出適當的選擇。家長可參閱《中學概覽2024／2025》（www.chsc.hk/secondary）或學校網頁提供的相關資料。

家長須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月7日或以前送交教育局辦理。家長切勿同時透過「中一派位電子平台」和以紙本選校表格為同一名子女向其就讀的小學遞交重複申請。倘若個別家長有實際困難未能親自或授權代表將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，須事先與小學聯絡，以便作出適切安排。

中一入學｜中一派位結果公布

2025年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月8日公布。已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於同日上午10時起透過電子平台查閱派位結果。家長如欲於當日透過電話短訊接收派位結果，須在電子或紙本選校表格內填寫手提電話號碼，以示同意透過該手提電話號碼接收派位結果。家長可參閱家長須知了解詳情。



家長如對填寫選校表格有任何疑問，請向其子女就讀的小學查詢。教育局會於4月9日將有關資料及一般常見問題上載教育局網頁，以便家長查閱。家長如有進一步查詢，可聯絡教育局學位分配組（中學學位分配）（電話：2832 7740及2832 7700）。

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