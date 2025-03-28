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考公務員｜新一輪綜合招聘考試（CRE）明起接受報名　暫定6月7日舉行

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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新一輪綜合招聘考試（CRE）周六（29日）起接受報名。（資料圖片）

【考公務員/綜合招聘考試/CRE】政府指，新一輪綜合招聘考試（CRE）周六（29日）起接受報名，有意應徵學位或專業程度公務員職位的人士，必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統報考，截止報名時間為4月11日下午11時59分。 

公務員事務局發言人提醒，有意在短期內投考學位或專業程度公務員職位的人士，必須具備有效的綜合招聘考試成績，應徵者應把握時間參加此輪暫定於6月7日舉行的考試。申請人可選擇在是次考試應考任何一張或多張綜合招聘考試試卷。

2024/25、2025/26學年畢業大學生可報考

政府已擴展投考需學士學位學歷要求公務員職位的資格至大學三年級（四年制學士學位課程）的學生。因此，此輪考試將開放予持有大學學位、符合職位所需的專業資格的人士，或將於2024至25學年或2025至26學年畢業的大學生報考。

今年第2季將公布數碼化測試詳情

公務員事務局即將推出數碼化《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系），於常設試場舉行數碼化測試，讓考生能全年而不是在指定測試日期參加測試。因應將推出數碼化測試，由六月起，公務員事務局將不再在香港舉行綜合招聘考試當日同時舉行紙本形式的《基本法及香港國安法》測試（學位／專業程度職系）。有關推行數碼化測試的詳情將於今年第2季公布。

局方指，新一輪綜合招聘考試申請詳情明日將會上載至公務員事務局網頁。申請人必須透過公務員事務局網頁的網上申請系統遞交申請，以郵寄、傳真或電郵方式遞交的申請將不獲處理。

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