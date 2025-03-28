  • 26°C
香港時間：2025328日 (五) 18:53

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港鐵票價｜港鐵今年未達加價門檻　將凍結票價

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

（資料圖片）

政府今日（28日）公佈去年12月運輸業名義工資指數，按年升3.1%，代入港鐵票價調整機制，計算出的票價調整幅度，預計為1.45%，未達1.5%的加價的門檻，港鐵今年須凍結票價。

港鐵可加可減方程式如下：

（0.5× 上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動）- *與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」

*利潤50億以下為0.6%，50億至100億為0.7%，超過100億為0.8%。

政府早前已公布的去年12月的綜合消費物價指數按年增幅為1.4%，而港鐵去年的香港物業發展利潤為近122億，代入港鐵票價調整方程式計算後，結果如下：

(0.5 × 1.4%) + (0.5 × 3.1%) –0.8% = 1.45%

由於計出的幅度，介乎+1.5和-1.5%之間，故按機制不會調整票價，有關1.45%的加幅將撥入「延後加幅」，值得留意的是港鐵原已有1.96%的延後加幅未追回，即會累計至達3.41%，港鐵將會轉撥幅度至明年再處理。

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（03月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（03月28日 時間16:05）
猝死危機｜生活健康被譽健身女王 28歲女教師突心臟病猝逝 母悲揭禍根是「1類飲品」
猝死危機｜生活健康被譽健身女王 28歲女教師突心臟病猝逝 母悲揭禍根是「1類飲品」
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
旦哥嫁女︱鄭丹瑞大女鄭瑤出嫁　女婿Jacob被稱「翻版黎明」背景猛靚Package
白雪公主｜張敬軒撞樣白雪公主被惡搞P圖　「軒公主」親回：落雨出街要帶避雷針
白雪公主｜張敬軒撞樣白雪公主被惡搞P圖　「軒公主」親回：落雨出街要帶避雷針
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】
急症室輪候時間｜全港18間公立醫院急症室　收費詳情+輪候時間一覽【不斷持續更新】