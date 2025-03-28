港鐵票價｜港鐵今年未達加價門檻　將凍結票價

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政府今日（28日）公佈去年12月運輸業名義工資指數，按年升3.1%，代入港鐵票價調整機制，計算出的票價調整幅度，預計為1.45%，未達1.5%的加價的門檻，港鐵今年須凍結票價。

港鐵可加可減方程式如下：

（0.5× 上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動）- *與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」 *利潤50億以下為0.6%，50億至100億為0.7%，超過100億為0.8%。

政府早前已公布的去年12月的綜合消費物價指數按年增幅為1.4%，而港鐵去年的香港物業發展利潤為近122億，代入港鐵票價調整方程式計算後，結果如下：

(0.5 × 1.4%) + (0.5 × 3.1%) –0.8% = 1.45%

由於計出的幅度，介乎+1.5和-1.5%之間，故按機制不會調整票價，有關1.45%的加幅將撥入「延後加幅」，值得留意的是港鐵原已有1.96%的延後加幅未追回，即會累計至達3.41%，港鐵將會轉撥幅度至明年再處理。

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