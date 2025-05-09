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校園直擊｜樂善堂梁黃蕙芳紀念學校精心籌備了「中華文化月」 同學仔沉浸式玩轉中華文化

中小學

撰文： TOPick教育組

發布時間： 32 分鐘前

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熱門 海皇粥店 母親節 DSE2025 中年好聲音3 關稅戰 中一入學 雷霆特攻隊 超市大搜查 結業潮 會員有獎

春節活動。

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校】樂善堂梁黃蕙芳紀念學校以「中華文化月」為契機，將傳統底蘊注入課堂與生活，讓學生深入體驗中華文化的博大精深。各科教師在課程中巧妙融入「中華文化」元素，設計跨學科活動：數學課重現算盤的千年智慧，讓學生驚嘆「加減乘除一珠解」；體育課化身武術擂台，同學們架勢十足演繹南拳北腿；音樂課則以中國鼓撼動節奏，鼓聲如雷貫穿校園。高年級生更以「北京文化之旅」專題報告，從紫禁城建築到胡同美食，以青年視角解讀傳統與現代的碰撞。

童學園
金像獎最佳新演員｜蘇文濤獲職業治療師哥哥助演活殺人犯　感謝父親1句話：讀書要對得起自己

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校︱新春嘉年華：親身體驗中華傳統文化

在1月底，學校舉辦了中華文化日暨春節慶祝活動，校園瞬間變身古風市集，洋溢着濃厚的節日氣氛！同學們在攤位遊戲中揮毫書寫春聯，寫下新春祝願；化身古代武狀元，親身體驗了射箭、拋沙包和投壺等傳統遊戲；手作區更掀起創意風潮——同學們變身傳統工藝小師傅，親手製作香包、茶包和書法書籤，每一件作品都凝聚了同學們的心思與創意，展現了對中華傳統文化的熱愛與傳承。

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樂善堂梁黃蕙芳紀念學校︱光影傳承：從神話到親情，探討『孝順』的現代意義

隨著考試的結束，學校為同學們安排了輕鬆愉快的活動，特別放映了電影《哪吒2》。《哪吒2》以奇幻劇情牽引情感共鳴。哪吒與父母的羈絆，引導學生深刻探討「孝順」這一中華文化中重要的價值觀。透過哪吒與家人之間的感人故事，同學們深刻體會到親情的溫暖與責任，並反思家人之間的理解與支持。這場精彩的電影之旅不僅為同學們帶來了歡樂與感動，更成為他們美好回憶的一部分，同時啟發了他們對家人的關愛與感恩之心，進一步深化了對中華文化核心價值的理解與認同。

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樂善堂梁黃蕙芳紀念學校︱跨學科實踐點燃傳統新火花

此次「中華文化月」不僅是一場傳統與創意的交融盛宴，更為學生種下文化認同的種子。從課堂的跨學科探索、新春嘉年華的互動實踐，到電影引發的價值反思，學生在「動手做、動情悟」中真切感受到中華文化的生命力。樂善堂梁黃蕙芳紀念學校以寓教於樂的方式，讓傳統不再停留於書本，而是化作生活中的點滴共鳴。期待這份對文化的熱愛與理解，能在年輕一代心中持續生根發芽，綻放傳承的新芽。

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