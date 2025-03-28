香港小姐︱TVB小花秘戀富三代入住$4億獨立屋 　準百億新抱遊艇慶祝生日

▲ TVB小花迎來31歲生日。

【胡美貽 / 香港小姐 / 港女野人 / 林孝賢】在2017年參加港姐後入行的胡美貽（Nicole），在美國長大，其父親於當地經商，母親則是醫生，未選港姐時已曾獲父親資助100萬元在美國創業，所以胡美貽家境本身不俗。

她入行後，憑旅遊節目《3日2夜》受關注，更因為身材健美成為「宅男女神」。近年，胡美貽主持《港女野人》系列，更展示出她體能不俗，讓觀眾看到胡美貽的運動活力一面。

香港小姐丨胡美貽被踢爆與林建岳兒子拍拖 Nicole首開腔回應秘撻林公子緋聞

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香港小姐︱胡美貽豪華遊艇慶生

日前，胡美貽迎來31歲生日，並在社交網上載影片及照片分享喜悅。當中短片中，她在玩Wakesurf，更邊滑水邊接過朋友遞上的小蛋糕並細味品嘗。在晚上，她與朋友到餐廳吃生日飯。

另外，在其中一張照片內，胡美貽雙膝跪坐在豪華遊艇的甲板上，並手捧大束梅紅色芍藥花束。

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香港小姐︱疑進駐林孝賢大宅

一直有傳胡美貽撻着林建岳與謝玲玲的兒子林孝賢，在去年胡美貽的30歲生日時，請老友陳若思及黃嘉雯、廖慧儀等到獨立屋慶生，有指她搬離將軍澳豪宅，改為進駐男友市值4億元的6千呎獨立屋同居。

之前，她在節目《港女野人奇異記》拍攝她執拾行李，胡美貽坐在獨立屋的樓梯上，更令人估計影片正是在男友的家中拍攝。

在去年TVB節目《2025風生水起》內，胡美貽更被批今年紅鶯星動，麥玲玲師傅也稱胡美貽桃花旺。

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香港小姐︱低調感情事護愛苗

不過似乎半隻腳已踏入豪門的胡美貽，卻一直沒有直接承認與林孝賢拍拖，甚至在去年中曾傳二人已分手。

在去年，胡美貽出席港姐宣傳活動上，被問及感情事，她肯定表示自己沒受情傷，但被問感情狀況時，十分玄妙地稱：：「感情關係好好、好開心。（現在有沒有男朋友？）不肯定，想給自己空間。」

胡美貽更稱：「現時感情狀况我都不太清楚，因為每個人對朋友定義不同，相處和諧就好。（林生是否你男朋友？）不清楚，要問他本人。」

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