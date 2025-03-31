食用安全︱嚼香口膠=嚼塑膠？研究揭嚼香口膠8分鐘　釋出94%塑膠微粒

【香口膠／塑膠微粒】日常生活中有不少行為，可能導致人體不經意攝入塑膠微粒。根據美國化學學會在其兩年一度的年會上發布的一項最新前導研究（Pilot study）發現，咀嚼香口膠的過程中，香口膠會釋放出數百個塑膠微粒。

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綜合美媒報道，這項研究由加州大學洛杉磯分校（UCLA）的博士Dr. Sanjay Mohanty團隊領導，分析了市面上10款香口膠，其中包括5款合成和5款天然產品。結果顯示，無論是合成還是天然香口膠，每克平均釋放約100個塑膠微粒，部分產品甚至高達637個，研究人員表示，「令人驚訝的是，我們在兩者中都發現大量塑膠微粒。」

食用安全︱研究發現咀嚼香口膠前8分鐘內釋放大量塑膠微粒

研究還指出，94%的塑膠微粒是在咀嚼的前8分鐘內釋放，主要由於咀嚼時產生的機械作用，而不是唾液中的酵素反應。若一個人每年咀嚼180片香口膠，就可能吃進約3萬個塑膠微粒。

Dr. Sanjay Mohanty表示，「我們的目的並非引起恐慌，而是希望揭示日常生活中塑膠微粒的潛在來源。」根據過去的研究，塑膠微粒透過攝入和吸入進入人體，科學家發現這些微粒存在於身體的多個部位和體液中，包括血液、肺部、胎盤、大腦和睪丸。目前尚無直接證據顯示，塑膠微粒對人體健康造成傷害，研究人員指出這份新研究是想確認塑膠微粒攝入人體的其他可能途徑。

英國朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）環境與生命科學學院的Dr. David Jones也指出，香口膠釋放塑膠微粒並不令人意外。「如果對任何類型的塑膠施加壓力，無論是熱、摩擦、陽光、海水，還是在這個研究的劇烈咀嚼下，我們都知道塑膠微粒將從塑膠材料中釋放出來。」他還提到，「我們什麼都不做，每年就會吸入、攝入和飲用大約25萬個塑膠顆粒。」

對於此研究，美國糖果協會（National Confectioners Association）則回應表示，香口膠已有超過百年的安全食用歷史，且所有成分均符合FDA的標準。然而，專家建議應採取預防措施，並呼籲進一步研究以深入了解塑膠微粒對健康的影響。

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資料來源：美國化學學會

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