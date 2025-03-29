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疑跟蹤事件｜大埔女生遭三度跟蹤勇敢對峙　發帖講述經過可疑男子留言回應

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撰文： 王月明

發布時間： 49 分鐘前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

大埔女生遭三度跟蹤勇敢對峙，發帖講述經過可疑男子留言回應。

【跟蹤 / 安全問題 / 大埔】在確保自身安全的情況下，要堅決制止不當行為！近日，有女生在Threads發帖，指數月來遭同一男子三度跟蹤，起初她以為是自己錯覺，但屢次發生令她心中起疑。

在女生第3次發現找到可疑男子跟蹤時，她鼓起勇氣舉起手機上前影相對峙，不斷呵斥制止對方離開；事後她發「警世帖」提醒網民，疑可疑男子竟留言回應，有網民認出他疑有前科……

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疑跟蹤事件｜大埔女生疑遭男子三度跟蹤

樓主以「被跟蹤」為題發警世文，稱數月來於港鐵大埔墟站附近，遭到同一男子三度跟蹤，分別是去年12月27日晚上11時許、2月19日晚上8時許及3月27日晚上8時許。起初樓主以為是自己的錯覺，豈料同樣事情發生3次，令她感到「好有問題」。

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樓主當日返工回家，發現自己第3次被跟蹤，決定「完全唔郁，唔跑走，企定定喺空曠嘅位置」，她發現可疑男子一直在關注她，並圍著她繞圈；於是樓主決意拿出手機影相，而後衝上前與男子對峙，對方「即刻嚇到停低」。

疑跟蹤事件｜女生勇敢上前對峙

可疑男子被質問後，疑心虛口吃回應：「你你...XXXX…邊個...得閒跟住你...你夠影我啦...XXX」，狂爆粗怒罵女生；但女生依舊冷靜對峙，警告男子再有下次便立即報警，並望著對方直至對方離開。

樓主表示，男子的行為已經滋擾到她的日常生活，頭兩次遇到此事因害怕離開，但三度遇到「覺得唔應該再忍下去」。

疑跟蹤事件｜可疑男子留言否認遭網民質疑

帖文發出後，可疑男子留言回應，要求樓主「你del先慢慢同你講」，他否認跟蹤的指控，表示可能是誤會，「好認真嘅有望過下你，但真係唔好屈我」，但隨即又稱「好認真我一次都沒見過你喎，點解你會認到我上次？」，被網民指前後矛盾，紛紛出言指責。

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疑跟蹤事件｜網民認出男子疑有前科

此事因此網民熱議，紛紛讚樓主勇敢制止可疑男子，並呼籲大家在外要保護好自己，「好勇敢」、「你做得好好呀」、「做得啱」、「萬事小心」、「希望你之後唔會再遇到佢」、「男男女女都要保護自己」、「你做得好好，大大聲問返佢做乜都需要好大勇氣，亦多謝你出警世Po」。

有網民認出男子，直指他的就讀學校及具體姓名，更表示他疑似有前科，「我識呢個人，之前報警拉過佢」、「有前科」、「我都俾佢直播跟蹤過，如果擔心同驚嘅話一定建議報警」、「跟你嗰個人姓X，試過用利器傷人被拉，小心佢」、「睇嚟男主角係大埔名人」。

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