退伍軍人症｜女子長期不洗冷氣感染惡菌釀肺炎　全身器官衰竭入ICU　醫生籲1時間務必洗冷氣

【冷氣／隔塵網／退伍軍人桿菌】夏天將至，家中的冷氣機有多久沒有清洗？內地一名女子因為長開家中冷氣未有清洗，感染惡菌釀成肺炎被送入ICU。有醫生呼籲，家中冷氣機需要定期清洗隔塵網。

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退伍軍人症｜不洗冷氣染1菌 釀肺炎入ICU

綜合內媒報道，長沙一名女子家中冷氣長期未有清洗隔塵網，隨後出現腹瀉、發燒、噁心、嘔吐等症狀。女子被送院發現感染退伍軍人桿菌，一照肺發現「白肺」，屬於肺炎。女病人後來更出現全身器官衰竭，送進深切治療病房留醫半個月。

長沙市中心醫院醫生劉達指出，夏天是退伍軍人症病菌感染高峰期，因此冷氣衛生清潔尤其重要，建議最好3個月要清潔空調濾網、管道及風扇一次。此外，她還指出，使用專業的空調清潔劑可以更好地清除污垢和細菌，確保室內空氣品質。

退伍軍人症｜退伍軍人症潛伏期約為2至10天

據衞生防護中心資料指，退伍軍人病是由退伍軍人桿菌引起的傳染病。此病源於1976年在美國召開的退伍軍人大會時，曾引致肺炎爆發而命名。患者有機會因為吸入由人工製水系統釋出的受污染之水點和霧氣而染病。主要病徵包括發燒、咳嗽、呼吸困難、疲倦、頭痛和肌肉疼痛。潛伏期約為2至10天。在一般情況下，退伍軍人病並不會透過人與人之間的接觸或飲食而傳播。

5類高危人士

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退伍軍人症｜長期吸入霉菌易致肺炎

據台灣傳媒報道，輔英科技大學助理教授李政達曾為冷氣機的風鼓進行細菌量實測。他先用棉花棒從冷氣機中取出一層灰色污垢，再將樣本放入實驗室的冷光儀進行檢測。結果發現，冷光儀的指數顯示為620RLU，換算為生菌數即約600多萬，骯髒程度為生肉的2倍。

退伍軍人症｜專家：清洗隔塵網小技巧

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強接受訪問時曾指出，冷氣機需要定期清潔，家用冷氣機最好至少每月清洗1次隔塵網（恆常使用時期）、每2年大洗一次。

而清洗隔塵網的步驟十分簡單，只須數分鐘便可完成。首先拆開面殼取出隔塵網，將有塵垢的一面向下，用花灑沖水即可。而在清洗過程中，有幾個小技巧：

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