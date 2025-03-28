緬甸地震｜羅敏莊身處泰國拍片嚇到爆喊　陳國邦已聯絡太太：現時人生安全

▲ 緬甸7.9級大地震，羅敏莊身處泰國感強烈搖晃，陳國邦親回正聯絡女兒。

【緬甸/泰國/地震/羅敏莊】緬甸中部發生7.9級大地震，亞洲多地包括泰國亦受波及，3年前移民泰國的羅敏莊今午拍片上載社交網，片中見她情緒激動說：「曼谷地震呀，我好驚呀，成間屋震晒，驚到爆呀，我而家隻手仲震緊呀，其實都唔知會唔會死呀，我而家拍定條片，擺喺度唔係講笑。」

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緬甸地震丨羅敏莊跟丈夫報平安

羅敏莊之後跑出街拍攝屋苑樓下的情況，驚魂未定的她口震震說：「好驚呀，而家啲人走晒出街，從來冇聽過泰國或者曼谷有地震。」

TOPick記者嘗試聯絡羅敏莊，可惜對方未回覆，至於身在港宣傳新劇的陳國邦表示太太已跟她報平安：

多謝關心，已經跟mimi取得聯絡，現時人生安全…… 女兒在學校，雖然現時仍未跟她取得聯絡，但相信學校內的老師們會以照顧學生為首要任務。

相信發生地震之時，二人女兒陳禛正於學校上課，或因地震致當地網絡受影響，故羅敏莊暫未聯絡到女兒。

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緬甸地震丨2022年移居泰國 女兒讀當地國際學校

2022年8月，羅敏莊夫婦帶著女兒陳禛移居泰國，羅敏莊在泰國全職照顧女兒，只有工作時才回香港，而陳國邦則為工作穿梭於兩地，成為「空中飛人」。

夫妻倆安排陳禛就讀泰國哈羅國際學校（Harrow International School Bangkok, Thailand），現年12歲的陳禛正就讀 Year 7。

▲ 羅敏莊跟陳國邦（被訪者提供）

緬甸地震丨羅敏莊曾親自帶團睇泰國樓

早在2016年，羅敏莊便於曼谷商業地段 Thonglor 以一筆過付款形式，花費約300萬港元購買了一個800呎單位。該地段位置優越，毗鄰 Sukhumvit 地鐵站，生活配套設施完備，羅敏莊曾表示，該物業是為未來退休生活而準備。

2018年8月，羅敏莊開設了 Facebook 專頁「我要睇樓團」，教港人如何在泰國置業，並親自帶團看樓，成為泰國睇樓的 KOL。

早些年，陳國邦夫婦在接受港台節目《舊日的足跡》訪問時解釋了移居泰國的原因，主要是因為方便。陳國邦表示：「由香港的家到泰國的家只需六小時。」

由於丈夫經常回香港工作，羅敏莊直言不感到孤單，更強調自己一向獨立：「我在這邊有囡囡陪，他在香港有工人姐姐陪。」她強調，自己並未真正離開香港，仍十分掛念香港的親人和美食。羅敏莊表示待女兒長大後，她計劃回香港四處走走。

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