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高官訪京｜丘應樺︰港可成為中國白酒的貿易和分銷中心　鼓勵內地酒商利用香港「走出去」

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 46 分鐘前

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丘應樺今日下午與中國酒業協會代表會面。(商經局fb圖片)

正在北京訪問的商經局局長丘應樺今日指，香港可成為重要的高價烈酒包括中國白酒的貿易和分銷中心，並鼓勵內地酒商利用香港作為中國白酒「走出去」的平台。

點擊圖片放大

丘應樺今日下午與中國酒業協會代表會面，推廣香港在調低烈酒稅後為酒商帶來的機遇。他說，去年《施政報告》宣布實施雙層稅制後，有效鼓勵高價烈酒貿易，進口的烈酒數量和價值均錄得上升；內地的酒類產品尤其是中國白酒，近年在國際市場備受重視，有很大的市場潛力和增長空間。

訪「泡泡瑪特」主題園區  丘應樺︰正透過一系列措施保障創新和創意成果

丘應樺上午到訪一家內地著名的潮流文化娛樂公司「泡泡瑪特」（POP MART），並參觀其主題園區，了解營運情況和內地知識產權產品的發展。他指出，知識產權的有效保護和高效交易，對於推動文化創意和創科等產業發展非常重要；特區政府正透過一系列措施保障創新和創意成果，推動知識產權貿易，並會加強人才培訓，全力建設香港成為區域知識產權貿易中心。

財政司司長陳茂波本月訪京時亦到訪「泡泡瑪特」主題園區

財政司司長陳茂波本月訪京時，在22日亦到訪「泡泡瑪特」（POP MART）的主題園區，並與公司高級管理層會面，了解其業務狀况和發展計劃。

丘應樺明日（29日）下午返抵本港。

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