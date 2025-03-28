麥當勞優惠｜麥當勞$35嘆巨無霸/脆雞巨無霸套餐　全新麥樂雞地獄火焰醬+迷你酥皮批

▲ 麥當勞$35嘆巨無霸/脆雞巨無霸套餐，全新推出麥樂雞地獄火焰醬及迷你酥皮批。

【麥當勞優惠】麥當勞與姜濤推出巨無霸捐款活動，由即日起憑優惠價$35嘆巨無霸或脆雞巨無霸套餐，每售出1份，麥當勞將捐出$1予麥當勞叔叔之家慈善基金！另外更推出多款期間限定全新美食，包括迷你酥皮批及地獄火焰醬油！

▲ 麥當勞優惠｜麥當勞再度與姜濤推出「Big Mac Big Heart愛心捐款活動」 ，每售出一份$35「巨無霸或脆雞巨無霸套餐」，即捐出$1予麥當勞叔叔之家慈善基金。（相關機構提供）

麥當勞優惠｜$35巨無霸/脆雞巨無霸套餐 邊食邊做善事

麥當勞再度與姜濤@MIRROR攜手推出「Big Mac Big Heart愛心捐款活動」，由即日起，透過麥當勞APP或前往各大分店可以優惠價$35享用「巨無霸或脆雞巨無霸套餐」，每售出1份，麥當勞便會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

麥當勞優惠｜麥樂雞全新地獄火焰醬

另外，麥當勞更推出多款全新美食，包括全新地獄火焰醬，這有可能是香港麥當勞史上最辣的麥樂雞醬。顧客可透過麥當勞APP憑「加$10配4件麥樂雞及地獄火焰醬」電子優惠券，以超抵價錢品嚐全新口味。

最新影片推介：

麥當勞優惠｜全新一盒2口味迷你酥皮批 熱焦糖新地回歸

除此之外，還同時推出全新西柚椰果梳打及全新迷你酥皮批，只需$11.5就可以食到一盒兩件的酥皮批，一款是迷你酥皮批配上朱古力醬，而另一款則搭配吉士醬，大家可以一次過品嚐兩種不同口味。至於西柚椰果梳打，酸酸甜甜的西柚梳打加入清新椰果，絕對是解辣的不二之選！而熱焦糖新地和脆薯皇也同步回歸，只需要$12.5優惠價就可以嘆到熱焦糖新地！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

更多相關報道：

麥當勞｜麥當勞慳錢大法爆紅 1個技巧落單減$15 歎麥樂雞+脆香雞翼只需呢個價



愚人節真免費餐｜必勝便「檔」快閃午膳「長龍黑點」 免費派逾300個限定一人餐



餐廳優惠｜辣蟹莊推大胃王優惠 第10隻免費送挑戰味蕾極限

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】