失智症｜母子相依為命侍母至孝 羅志祥突爆媽媽患失智症 親吐唯一最大心願

【羅智祥／小豬／失智症】台灣歌手羅志祥突爆66歲母親確診失智症多年，病情從輕症漸趨嚴重，坦言過去隱瞞病情主因是「希望保護母親正常生活」，但因友人近年互動時察覺異狀，決定公開真相：「若她帶來困擾，請多包涵，她真的不是故意的。」

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羅志祥（又稱：小豬）在社交平台Instagram曝光母親近況，指其母近兩三年來慢慢開始聽到有些朋友表示，與他媽媽相處後發現「聊著聊著總覺得哪裡怪怪的 卻又說不上來」，而聊上五分鐘後便會發現她開始不停重複同樣的話題、問一樣的問題，假如隔日再見面，又會發腦海如同被按下了重新開始鍵：

對她來說，每一天都是全新的開始，沒有煩惱、沒有過去，所有的人、事、物都是全新的、第一次認識的存在。

羅志祥又透露指，母親偶爾會將陌生地點誤認為舊地重遊，並虛構回憶細節：「我靜靜陪她走完腦海中的畫面，不戳破。」

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失智症｜陪母重遊亡父回憶地 盼延緩記憶消逝

羅志祥自幼與父母關系親厚，惟2005年父親因肝癌離世，自始便與母親相依為命。羅志祥於文中描述指，早前他曾帶母親重返夏威夷，那時全家與已故父親最後一次旅行之地，坦言那裡的回憶讓母親稍微激動：「我渴望這段記憶在她腦中留久一點，別被時間橡皮擦抹去。」

近日再次帶母親前往夏威夷的羅志祥續指，目前唯一的心願便是母親可以身體健康、開開心心地活著：

至於記憶、回憶就不用擔心了，全都交給我，我來幫她記著。

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失智症｜傳羅母已患病多年：只是從輕症到重症

羅志祥感慨表示，公開後終於不用再向朋友解釋母親的病情，並且希望大家有機會遇見他媽媽時，請不要介意她的異樣，希望大家一樣熱情地跟她打聲招呼、陪她聊聊天：「她一定會很開心。」

據《ETtoday星光雲》報道指，經紀人表示羅志祥媽媽其實已患病多年，只是從輕症到重症，現時羅志祥有時間就會多陪她走走，帶她去醫院治療延緩她惡化的速度。

失智症｜降低失智症風險4大關鍵

Dan Buettner親身前往當地進行了長時間研究，認為當地居民幾乎沒有失智症問題的關鍵與飲食及生活習慣相關，其中他們愛飲用的2類飲品有研究證實可降低罹患失智症風險：

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同場加映｜「麥得飲食法」維護腦部健康

台灣神經內科醫生謝珮甄日前在個人Facebook專頁發文，指出飲食中有些食物能夠維持記憶力，並可減少腦部受一些自由基氧化。如想預防失智，她推介「麥得飲食法」（MIND diet），這種飲食法又被稱為心智飲食法，是結合「地中海飲食法」（Mediterranean Diet）及「得舒飲食法」的飲食模式，其設計主要目的便是幫助維護腦部健康、降低罹患阿茲海默症和其他認知退化的風險。

「麥得飲食法」全寫為「Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay」，重點在於針對某些對大腦有益的食物，以提升大腦功能，保護神經健康，其中建議平日可多吃以下10種食物：

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資料來源：Instagram@羅志祥、ETtoday星光雲

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