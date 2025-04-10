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哈佛研究︱捉緊孩子3次大腦「變聰明」　4大方法培育成資優尖子

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 49 分鐘前

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捉緊孩子3次大腦「變聰明」，4大方法培育成資優尖子。

【哈佛研究/育兒心得/大腦發育/培育資優兒】一對父母不聰明但為孩子提供良好環境，很可能培養出高智商的孩子。哈佛大學科學家曾得出結論：「智力不僅僅由遺傳影響」，反映後天培育同樣重要，當父母抓住適當的時機，孩子的智力就能大大提升。美國哈佛大學兒童行為心理學教授Richard Weissbourd和團隊進行研究，發現兒童的大腦的發育過程分為3個階段，自嬰兒出生的那一刻，已進入大腦發育的首個高峰期。

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培育資優兒｜大腦第一個發育高峰期：0-3歲

在此階段，嬰兒的大腦有三個主要的功能，包括是吸收新事物、重複學習並記住在腦中及記憶力極強，特別一提的是第三點，這階段的小孩子「記憶力能力」比成年人遠超3倍之多！此外，他們的模仿能力應極之高，會模仿一切他們看到的事物，特別喜愛模仿父母的行為，記在腦中、然後重複這些行為。

研究指出，智商高低取決大腦神經元連結的頻率，連結越快，孩子越聰明。嬰兒在三歲之前，大腦重量只有約390克，大腦神經細胞會快速生長後，3歲的孩子大腦重量增至1000克。此時，大腦中的神經元以每秒700-1000次的速度連接，尤其在兩歲時大腦各種功能在出生後一年內甚至或已到達頂峰，語言、聽覺、視覺、認知等大腦功能快速發育。

培育資優兒｜孩子0-3歲時的育兒建議

Professor Richard認為，這是孩子第一次變得聰明的機會。對於這個階段，建議家長積極鼓勵孩子勇敢和主動去探索多彩的世界。留意周遭的世界就會變得越聰明。

培育資優兒｜大腦第二個發育高峰期：5-7歲

第二階段的大腦發育正處於緩衝期，不過右腦發育較多。左腦主要發展語言、分析和指令，右腦主要發展閱讀、寫作和算術。

培育資優兒｜孩子5-7歲時的育兒建議

承上，父母可以鼓勵孩子用雙手刺激左、右腦，讓孩子變得更聰明。此外，家長亦可以透過拼圖玩具或需要運用思考、推理能力的謎題訓練孩子的思維，以幫助提升他們的想像。同時，鼓勵父母帶孩子參與體育、藝術、音樂等活動，幫助他們探索世界，建立多元智能。

不過父母要留意一點，5-7歲的孩子雖然吸收和學習新知識的速度很快，但父母需要仔細觀察孩子的行為，從旁指引幫他們分辨是非錯對，適時糾正。

培育資優兒｜大腦第三個發育高峰期：8-10歲

根據Professor Richard的理論，此階段被稱為「具體活動階段」，即孩子能夠從具體事物出發進行邏輯思考和計算，孩子對知識、感知和世界都有重組。教授亦指出，兒童視覺、聽覺、語言和認知的發展將於12歲後停止，如要提升兒童的智能，第3階段的黃金期非常重要。

培育資優兒｜孩子8-10歲時的育兒建議

父母在這個階段養育孩子要更加小心。11歲前，父母幫助孩子改掉壞習慣比較容易。受到青春期影響，對世界的好奇心大增，渴望表達自己，容易反叛和固執。父母要多花時間親近他們，建立良好而密切的親子關係。

培育資優兒｜4大方法培育成資優尖子

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