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榮升婆婆｜麥明詩母親曬三代同堂全家福　「十優媽媽」Louisa產後狀態曝光

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 32 分鐘前

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麥明詩媽媽曬三代同堂全家福，盼與女兒分享育兒經驗。

【麥何小娟/麥明詩/盛勁為/新手媽媽/育兒】麥明詩媽媽近日喜迎人生新角色——榮升婆婆！女兒麥明詩誕下寶寶，讓這位擁有35年臨床經驗的育兒專家既感動又欣慰，更在社交平台發表溫情長文，回顧女兒成長點滴，並寄語新一代父母以愛與智慧陪伴孩子成長。

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麥明詩生B｜從十優狀元媽媽到新手婆婆 

「十優港姐」麥明詩（Louisa）母親麥何小娟，是香港著名兒童發展顧問、職業治療師，麥媽媽以著作《我的女兒麥明詩 一張白紙到十優的培育經歷》廣為人知，書中分享如何以非虎媽方式，培養女兒成為劍橋大學法律系高材生。

麥媽媽一直致力於幫助父母了解並培養孩子，陪伴不少家長行過高低起伏的路程。如今女兒初為人母，麥媽媽感性寫道：「從她學習爬行到邁出人生第一步，再到她獨立自信成為母親，每個階段都凝聚著愛與汗水。」字裡行間盡顯母愛的傳承。

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麥明詩生B｜願做女兒最強後盾

身為美國及澳洲註冊兒科職業治療師，麥媽媽強調將以其專業經驗支持女兒育兒：「看到女兒今天獨立自信，並以母親的身份開啟人生的新篇章，我感到無比欣慰與自豪。我相信她會以愛與智慧培育她的孩子，為這個家庭增添更多美好的回憶。」

她表示作為母親和祖母，將持續以全心全意的支持陪伴女兒，並以豐富經驗和關懷，伴隨女兒走過每一步的育兒之路。「生命的延續如此奇妙，我期待見證新生命的每一步。」她更呼籲社會關注家庭幸福感，並分享「輕鬆育兒」理念——這正是其著作《麥太育兒秘笈》的核心思想。

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