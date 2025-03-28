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緬甸地震｜旅議會稱6旅行團身處泰國全數安全　縱橫遊：發紅色警示將取消行程退回費用

港聞

發布時間： 2 小時前

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旅遊業議會表示，現時有6個旅行團身處泰國，沒有旅行團身處緬甸。（彭大偉攝）

緬甸地震連帶泰國亦受波及，旅遊業議會表示，目前沒有身處緬甸的旅行團，至於身處曼谷的則有6個，目的地包括曼谷和清邁，人數不足100人，目前情況安全。有旅行社表示，若政府發出旅遊警示，或旅遊景點不宜前往，都會取消行程和退回費用。

6旅行團多數身處曼谷　人數少於100人

旅議會總幹事楊淑芬表示，根據議會手上資料，目前有6個旅行團身處泰國，人數不足100人，主要身處曼谷，另外亦有旅行團身處清邁，目前情況安全。她表示，除非政府發出外遊警示提醒不應前往，或航班取消，否則旅行團會如常出發。

縱橫遊常務董事袁振寧則表示，旅行社目前沒有旅行團身處泰國，不過下星期和復活節都會有旅行團出發到曼谷和芭堤雅，未來兩星期大約百多名旅客。他表示，旅行社會繼續密切留意情況，如果旅遊設施損毁、景點不適宜前往、保安局發紅色外遊警示，或者旅遊業監管局發出行政命令，都會取消行程和退回費用。

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禤國全：受詐騙園區影響　泰國旅行團數目不多

東瀛遊執行董事禤國全表示，目前旅行社有兩個旅行團分別身處曼谷和芭堤雅，合共約20人。他表示身處曼谷的旅行團亦感覺有震動，芭堤雅則沒有震感，身處曼谷的旅行團明天會按原定行程返港。禤國全指出，4月2日仍有旅行團出發泰國，除非航班取消或政府發出黑色外遊警示，否則行程如常。他又指出，現時由於剛過旅遊旺季，加上受詐騙園區事件影響，前往泰國旅行團的數目不多。

保險業聯會表示，已購買旅遊保險的旅客若行程受今次地震影響而延誤、中斷或取消，均可按情況向保險公司申請，賠償衍生的額外費用，或已繳付而未能退回的旅遊費用。保險業聯會提醒，若在地震發生後才購買旅遊保險，因地震引起的行程變化將不會受保，又建議旅客索償前，先向航空公司、旅行社或酒店取回退款，再就未獲退還的款項向保險公司索償。

緬甸泰國外遊警示維持黃色

目前泰國和緬甸的外遊警示維持黃色，代表應「留意局勢」和「提高警惕」，保安局已更新警示內容，表示緬甸中部地震造成傷亡及破壞，曼谷亦有大樓倒塌。至於早前就詐騙園區陷阱向緬甸東南部發出的紅色外遊警示，目前仍維持。

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