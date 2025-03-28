啟德七欖｜觀眾稱遭保安要求出示身份證　小食部等候時間長

▲ 莫小姐（左）、陳小姐（右）一同觀賽，陳小姐稱外籍保安要求出示身份證，認為不合理。（陳靜儀攝）

啟德七欖首日賽事，下午人流明顯增加。有觀眾遭場外保安要求出示身份證，批做法不合理；亦有觀眾大讚氣氛好，形容「好似去咗外國世界級場館咁」。

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莫小姐首次觀看七欖賽事，僅購買今日的門票，稱主要希望感受氣氛。她認為主場館設施新淨、洗手間足夠，惟小食部的等候時間較長，選擇亦較少。她乘搭的士前往場館，認為指示不太清晰，「司機都唔係好識」，認為沿途車路應設指示。莫小姐又指，今日天氣潮濕，但在場內有空調，十分舒適，又指期待閉幕禮打開天幕。

同行的陳小姐提到，安檢時遭場外外藉保安要求出示身份證，認為不合理。本報正向體育園查詢有關事件。

與大球場相比 「成件事experience好唔同」

張先生及劉先生以往均曾在大球場觀賞七欖賽事，張先生指啟德主場館氣氛更好，餐飲設備應更齊全，「成件事experience（體驗）好唔同」。劉先生則形容「呢到好好多，好似去咗外國世界級場館咁」，指曾到過英國、意大利觀賞欖球賽事，但該些場館不設開蓋天幕、獨立空調等，「呢到樣樣都齊晒」。劉又特別讚賞南看台設計，指一般球場都是四面環繞草地，而南看台則可欣賞維港景色，甚具特色。

二人形容七欖「係一個party（派對）」，有別於以往在大球場舉辦，球迷村及美食市集等集中在園區，更方便觀眾；從港鐵站步行至主埸館指示清晰，環境亦很優美，「成個啟德就係一個landscape area（園景區）」。

▲ Will（左）。（陳靜儀攝）

▲ 莫小姐（左）、陳小姐（右）一同觀賽，陳小姐稱外籍保安要求出示身份證，認為不合理。（陳靜儀攝）

▲ 不少悉心打扮球迷觀賽。（陳靜儀攝）

30年資深球迷：主場館很現代化

居港逾40年的外藉人士Claire表示，已觀看七欖比賽近30年，她喜歡大球場帶歲月痕跡，主場館則很現代化、很高級。她又指以前在香港大球場看完比賽後，可以直接步行到銅鑼灣，搭車或坐地鐵都很方便。

Claire提到，買小食的排隊時間較長，如果主辦方禁止帶外食，應該要確保買食物更方便。

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