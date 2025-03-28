簡約公屋｜元朗攸壆路首個簡約公屋項目今起入伙　有居民指租金便宜有助儲蓄

▲ 元朗攸壆路首個簡約公屋項目今起入伙。（何永賢Facebook圖片）

位於元朗攸壆路的首個「簡約公屋」今起（28日）陸續入伙，項目共提供2,156個單位，亦有兩餸飯店、超市、便利店等設施，月租約880元至1,630元。有居民形容環境好，租金亦便宜，會用節省的租金讓子女補習。

元朗攸壆路簡約公屋分為南北兩區，一共又10座3層樓高的住宅樓宇，分別提供1,767個面積約140呎的1至2人單位，及389個約260呎的3至4人單位，單位配備獨立洗手間、浴室間、開放式煮食空間、熱水爐及抽氣扇等，入住後需自行添置家具，但不可明火煮食，大單位也沒有間房，但裝有窗簾路軌，可用分隔簾間開兩間房。

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南北兩區均設有便利店、自助洗衣店、溫習或活動室，以及休閒和社區服務設施，南區另有超級市場，北區就有雜貨店、麵包店及兩餸飯店等；亦有銀行下月起會逢星期一到場提供流動銀行服務。

兩區也均有一個公共運輸服務總站，共有兩條巴士線及1條小巴線，包括76號及268號巴士，和36A號小巴，約15至20分鐘車程可往來元朗市中心、上水及大欖隧道轉車處。

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項目今先向南區居民派匙，會爭取南區全部單位在下月完成入伙後，再陸續安排北區居民入伙。房屋局局長何永賢在入伙儀式致辭時指，居民或只在簡約公屋居住兩三年，但冀這段時間能成為他們人生及家庭的重要轉折，相信居民的健康及家庭狀況都會大大改善。

有居民指，原一家四口住在深水埗劏房，月租約5000多元，現時簡約公屋除環境清潔，月租也只需1600多元，可用節省的租屋開支讓小朋友補習，但認為項目的位置較偏遠，要花更多時間在交通上。

亦有輪候公屋約4年的住戶指，原一家四口居於元朗一月租約6,300元的劏房，形容舊居居住環境擠逼，「睡覺都是兩個小朋友跟我一起睡，爸爸在地上，因沒有位置」，很開心現能以較便宜的租金，租住環境乾淨的單位，亦有較大位置讓小朋友睡覺，相信也有助儲蓄。不過小朋友就要花更多時間上學，原約7時起牀，日後或要6時。

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