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內地交流｜網傳中學生交流期間「夜蒲」　胡陳金枝中學證有學生擅離酒店盼給予空間改過

港聞

發布時間： 1 小時前

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熱門 DSE2025 李蘊 啟德七欖2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

網傳有中學生參與內地交流期間「夜蒲」。（「教育刺針」FB圖片）

網傳有中學生在內地考察期間，疑偽造身分證明文件和在娛樂場所「夜蒲」。涉事中學證實有學生擅離酒店，會按校本機制跟進，又期望外界給予學生空間改過。教育局表示，學生應珍惜學習機會，破壞紀律的行為不負責任，辜負社會栽培。

中學生疑偽造文件入成人娛樂場所

社交網站近日流傳，有中學生在內地考察期間懷疑「夜蒲」，拍攝影片紀錄，稱自己行程期間兩度在晚上自行離開酒店，其中一次更在凌晨12時許私自離開酒店，而且偽造身分證明文件，以偽造的成人身分證明文件進入成人娛樂場所，最後凌晨4時許才返回酒店。社交網站專頁「教育刺針」稱，該學生是鐘聲慈善社胡陳金枝中學的學生，參與3月25日出發的梅州三天考察團。

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胡陳金枝中學稱將按機制嚴肅跟進

本報向胡陳金枝中學查詢，學校回覆證實有學生在參與梅州交流期間，擅自離開酒店，「有學生沒有遵從學校的指引及交流團的安排，於老師恆常巡查後擅自離開酒店，幸好學生安全回來。」學校強調，一直重視教導學生守法守規，目前正深入了解事件，會按校本訓輔機制嚴肅跟進，

望各界給予學校及學生足夠空間，讓校方盡快為學生作出跟進，並加強學生的正確價值觀、行為和公民意識，讓學生有改過的機會。

教育局回覆查詢時表示高度關注，並已聯絡學校跟進，教育局會與學校保持聯繫，提供適切的支援及意見。教育局表示，行程前承辦機構需要向學生介紹活動內容、行程及注意事項，並提醒他們遵守考察團規則。

教育局批破壞紀律行為辜負社會栽培和信任

教育局表示，參加者考察期間，須緊隨團隊、不可擅自離開活動地點或離隊、須遵照指示參與活動和注意紀律，參加者的學習手冊亦清楚列明規則和注意事項，包括晚上不可擅自離開下榻的酒店和要注意人身安全等。

對於有學生考察期間違規，教育局表示考察交流活動是寶貴的學習機會，「同學應好好珍惜，認真投入學習活動，自律守規，互助友愛。」教育局形容，破壞紀律、罔顧安全的行為「不但影響校譽，也辜負社會的栽培和信任」，未來會繼續提醒承辦機構和學校，敦促學生嚴格遵循相關規則和指引，以安全為首要考慮，守法守規，亦需顧及違規行為對他人造成的影響。

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