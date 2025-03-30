  • 14°C
香港時間：2025330日 (日) 17:32

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德七欖‧持續更新｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍

港聞

撰文： 何畯新、王詩穎

發布時間： 3 小時前

最後更新： 16 分鐘前

分享：

分享：

熱門 緬甸地震 啟德七欖2025 DSE2025 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

啟德七欖決賽日，南看台不少悉心打扮球迷觀賽。（陳靜儀攝）

【啟德七欖2025 / 啟德體育園 / 七人欖球賽】啟德體育園主場館七人欖球賽，今日（30日）迎來決賽，港隊男女子隊均贏得銀劍賽冠軍，本報繼續為大家報道焦點情況。

下午4時，國泰航空的A350客機飛越維多利亞港，低空掠過啟德主場館，而閉幕禮將於晚上7時登場。大會表示，主場館的5樓是最好欣賞位置，觀眾可從F和H閘口搭乘電梯直達5樓，可欣賞到360度的全景，與南看台的維港美景融為一體。

啓德七欖｜七人欖球賽最後衝刺　國泰A350低空掠過啟德主場館【多圖】

點擊圖片放大

【17:05】由於預計較多觀眾同一時間離場，運輸署呼籲離場人士盡量乘搭港鐵。屯馬綫班次會進一步加密至約3.5分鐘一班車，並會按需要派出空載列車加快疏導；東鐵綫和觀塘綫亦會相應加密班次。

的士方面，由於離場人士較多，預期輪候時間會較長，請耐心輪候登車，署方已調動的士業界指派更多的士到場接載乘客。

前往中環（銅鑼灣和灣仔）的特別巴士路綫將提前於下午6時起投入服務，其餘特別巴士路線會在賽事結束後視乎客量及現場交通情況開出。

署方呼籲觀眾請留意現場廣播和「離場易」（現場展示二維碼）的實時資訊。

【17:00】部份觀眾開始散去，記者所見主要是本地人。

【16:38】香港男子隊以38:5贏中國隊，今屆男女子齊贏得銀劍賽冠軍。

【16:30】男子隊銀劍決賽港隊對中國，中國隊開場先取5分，不過港隊隨即追回成5:5。上半場補時港隊得手，以14:5完結上半場。

下半場換邊後，港隊連續兩次達陣，逐漸拉開成24:5。

【16:15】國泰A350-1000型號的飛機，飛過維港上空，先由西至東飛再折返。

▼國泰A350-1000客機飛越經維港上空▼

點擊圖片放大
+6
+5

【16:02】下半場早段港隊再次達陣，進一步拋離至26:5，最後連番得分，以45:5奪得銀劍賽冠軍。

【15:56】香港女子隊率先打決賽，開場不足2分鐘港隊領先7:0，後被哈薩克追近至7:5。接近上半場完結的3分15秒，哈薩克12號紅牌出場。半場前2分10秒，港隊再度入球，拉開至14:5，半場前再得5分，暫以19:5領先。

【15:20】因應小食亭昨日大排長龍，啟德體育園昨日開始，透過社交媒體，場內電子告示，以及安排職員舉牌，分流食客到5樓購買小食。

啟德體育園觀察發現入場者較喜歡西式食品，例如熱狗，於是調整餐牌，改為增加西式食物比例，西式和中式由之前的5:5，調整至6:4。

另外主場館昨日完場時發生火警鐘響起事件，據了解並無發生火警，為火警鐘誤鳴。

點擊圖片放大
+9
+8

【14:45】啟德主場館外的美食海灣人流未如預期，不少檔主認為觀眾大多選擇在場內消費，加上場館指示不清，導致人流稀少。

啟德七欖2025｜美食海灣人流未如預期　檔主嘆生意差

【14:29】文化體育及旅遊局局長羅淑佩到現場視察，稱已要求啟德體育園加強食品供應，又指排隊情況有改善。

對於有球迷反映未能進入南看台，羅淑佩指大球場只有南看台可以飲酒，所以較受歡迎，但轉到啟德主場館後整個場都可以飲酒，指入不到南看台也不要緊。

點擊圖片放大
+6
+5

【14:20】運輸署呼籲，觀眾離場時盡量乘搭港鐵，指過去兩日大部份乘客到達月台後，都能乘搭第一班列車離開。

運輸署指，離場時搭的士或要等候較長時間，署方已要求的士業界在離場高峰時段調動更多的士到場。

此外，10條特別巴士綫將提到到站候命。

【14:00】本報記者午後在場館外視察，不少人扮鬼扮馬入場。雖然天氣明顯轉冷，今日氣溫介乎12至15度，更不時有雨，工作人員穿着雨衣工作。

【13:00】世界欖球總會高層中午召開記者會，主席Brett Robinson讚揚啟德主場館配套，指從運動員而言「令人難以置信」。而行政總裁Alan Gilpin滿意首兩日均有超過3萬人入場。

昨晚約10時15分，第二日比賽結束後，主場館突然響起火警鐘聲，場內以廣東話、英文及普通話三語廣播，表示基於安全理由請觀眾按指示到最近的出口離開，不要使用升降機。

▼即睇決賽日入場情況▼

點擊圖片放大
+4
+3

▼首日比賽情況▼

點擊圖片放大
+4
+3

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

啟德七欖｜附近商場下午較多客　店主：晚上情況有落差
21:39 2025/03/28
啟德七欖｜附近商場下午較多客　店主：晚上情況有落差
啟德七欖2025｜周日重現航機掠過啟德鄰近上空歷史畫面　陳美寶邀航空界Ian話當年
17:23 2025/03/28
啟德七欖2025｜周日重現航機掠過啟德鄰近上空歷史畫面　陳美寶邀航空界Ian話當年
啟德七欖｜一連三日啟德主場館開鑼　美食市集檔冀生意增長5成
15:13 2025/03/28
啟德七欖｜一連三日啟德主場館開鑼　美食市集檔冀生意增長5成

你可能感興趣

啟德七欖｜附近商場下午較多客　店主：晚上情況有落差
21:39 2025/03/28
啟德七欖｜附近商場下午較多客　店主：晚上情況有落差
啟德七欖2025｜周日重現航機掠過啟德鄰近上空歷史畫面　陳美寶邀航空界Ian話當年
17:23 2025/03/28
啟德七欖2025｜周日重現航機掠過啟德鄰近上空歷史畫面　陳美寶邀航空界Ian話當年
啟德七欖｜一連三日啟德主場館開鑼　美食市集檔冀生意增長5成
15:13 2025/03/28
啟德七欖｜一連三日啟德主場館開鑼　美食市集檔冀生意增長5成
比賽 航空 國泰航空 欖球 啟德 啟德體育園 七人欖球賽

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

李國祥逝世｜李國祥終年60歲　《餘情未了》《總有你鼓勵》90年代大熱
李國祥逝世｜李國祥終年60歲　《餘情未了》《總有你鼓勵》90年代大熱
急症室最長等候時間（03月30日 時間12:05）
急症室最長等候時間（03月30日 時間12:05）
掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情
掌相玄機｜蘇民峰揭手上有此紋必發大達　婚姻線現1特徵易有婚外情
緬甸地震｜縱橫遊：取消4月10個泰國團涉約150人　可選擇轉團或全數退款
緬甸地震｜縱橫遊：取消4月10個泰國團涉約150人　可選擇轉團或全數退款
姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打
姜濤童年｜姜濤自爆曾在麥當勞補習數學　成績差被當眾訓示：試過喺度俾阿媽打