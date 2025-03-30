啟德七欖‧持續更新｜香港男女隊齊奪銀劍冠軍　諾士佛臺酒吧未受惠

▲ 銀劍賽冠軍中國香港男子隊與球迷合照。（陳靜儀攝）

【啟德七欖2025 / 啟德體育園 / 七人欖球賽】啟德體育園主場館七人欖球賽，今日（30日）迎來決賽，港隊男女子隊均贏得銀劍賽冠軍，本報繼續為大家報道焦點情況。

啓德七欖｜七人欖球賽最後衝刺 國泰A350低空掠過啟德主場館【多圖】

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【20:25】晚上8時多，記者到尖沙咀諾士佛臺一帶觀察，現場人流甚少，每間酒吧只有4至5枱，客人絕大部分為本地人。

店員Danny大嘆生意慘淡，在七欖期間都未見好轉，客源改為本地人佔6成。他表示現在的生意較過往數年差，生意跌超過3成，因市民習慣在疫情時勒緊荷包，現已較少外出飲酒。即使推出買一送一，送小食都未能吸引顧客。他又表示未有受惠於七欖熱潮，認為新場館距尖沙咀較遠，往中環灣仔較為方便，加上場內可以飲酒，不用到諾士佛台。

另一間酒吧的店員透露，酒吧客源為外國人，雖然舉辦七欖，不過只有在賽事第1天（3月28日）生意才有所帶動，當晚生意較平日的周五多兩成，相信七欖觀眾在賽事過後到市區觀光，不過情況未有在第2和3日延續。

▲ 30日晚上8時許，諾士佛臺酒吧客人不多。（王詩穎攝）

▼男女子杯賽情況▼

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【19:30】記者乘搭特別巴士綫到了蘭桂坊，雖然時間尚早，但酒吧已有客人。有酒吧店員表示生意較以往下跌，跌幅達六至七成；但亦有店員指生意額與平日相若，未見明顯影響。

本報記者於晚上7時抵達蘭桂坊，現場人流稀少，未見有七欖球迷聚集或慶祝氣氛。

酒吧店員Casper表示，過往七欖期間店內生意可達三至四輪，但今年僅能做到一至兩輪，估計營業額減少超過一半，跌幅約六至七成。她提到，酒吧有針對七欖球迷推出促銷活動，惟由於難以辨識顧客是否來自七欖，活動效果仍有待觀察。

另一間酒吧的店員Callum亦指，今年生意明顯下滑，即使去年七欖的周日通常較為熱鬧，但今日情況較為冷清。

不過，亦有酒吧店員蔡先生表示，酒吧生意與平日相若，更多外國遊客光顧。他認為由於今日是周日，加上七欖比賽尚未結束，因此未見顯著影響。

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【19:20】啟德七欖所有比賽結束後舉行閉幕禮，由旅發局贊助煙火滙演。雖然時間不長，但遠至港島都能看到。

主場館上蓋裝設了28個發射點，交織出壯麗煙花，亦為3天七欖比賽畫上句號。男女子杯賽冠軍阿根廷和新西蘭，在煙火之下舉行頒獎禮，氣氛熾熱。

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【18:40】本報記者於傍晚6時10分輪候巴士前往中環，10分鐘後，僅約20人輪候，期間巴士讓乘客上車。至6時39開出，目測上層大致坐滿。

【17:50】觀眾周先生稱認為賽事很精彩，亦為港隊在賽事勝出感到光榮和自豪。就飛機飛過啟德上空，周先生稱未能在場內上空見到有點可惜。而相比香港大球場，啟德的氣氛更為熾熱，惟因居於港島，認為大球場更為方便。

球迷趙太稱，賽事開始前十分緊張，最後奪冠為他們高興，團體合作得相當好「剛才不斷付出聲音支持佢哋」。被問到飛機飛過啟德上空，她笑言「好失望呀」，稱剛才已經舉高電話進行錄影卻得一場空，若可以在場內上空飛過會更好。

居港外籍小朋友Sophie稱，有參於欖球活動，為香港奪冠感到高興。而Amanda稱，相比大球場，啟德許多設施都較新、廁所亦相當大及乾淨，另有專門為兒童設立的設施。不過Amanda稱，昨日早上10時及今日下午5時許場內小賣部的小食經均已售罄，認為食物供應上可以再做好些。被問到為何不到場內美食海灣購買食物，她表示不知道場外設美食海灣，且不知場內未有指示，若得知會前去購買食物。

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【17:40】七欖比賽剩餘最後數場賽，觀眾開始離場，啟德主場館外的巴士站已有10多架巴士。現場有多名工作人員，亦有民安隊候命。

有約20人在宋皇臺道的士站排隊，現場的士有數10架，市民不用等待多時已經可以乘車。

【17:05】由於預計較多觀眾同一時間離場，運輸署呼籲離場人士盡量乘搭港鐵。屯馬綫班次會進一步加密至約3.5分鐘一班車，並會按需要派出空載列車加快疏導；東鐵綫和觀塘綫亦會相應加密班次。

的士方面，由於離場人士較多，預期輪候時間會較長，請耐心輪候登車，署方已調動的士業界指派更多的士到場接載乘客。

前往中環（銅鑼灣和灣仔）的特別巴士路綫將提前於下午6時起投入服務，其餘特別巴士路線會在賽事結束後視乎客量及現場交通情況開出。

署方呼籲觀眾請留意現場廣播和「離場易」（現場展示二維碼）的實時資訊。

【17:00】部份觀眾開始散去，記者所見主要是本地人。

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【16:38】香港男子隊以38:5贏中國隊，今屆男女子齊贏得銀劍賽冠軍。

女子隊陳穎賽後稱心情很興奮，認為團隊打了幾場球賽越來越進步。而能夠在新落成的啟德主場館比賽相當有意義，家人和朋友亦有到場支持，且相比大球場，啟德主場令觀眾的歡呼聲更為響亮。而她亦稱將會在數月到國外迎戰其他球隊以準備全運會。

不諳廣東話的男子新將紀遠恆（James Kee）今首次亮相，在比賽尾段成功達陣。他稱感覺無法形容，感謝隊友的助攻讓他成功得分。年僅19歲為港出戰的紀遠恆表示，「這是我一直以來的夢想，能夠代表港隊參賽真的令人難以置信」。最後在訪問結束前他以廣東話連聲道：「香港加油，香港我愛你，多謝。」

【16:30】男子隊銀劍決賽港隊對中國，中國隊開場先取5分，不過港隊隨即追回成5:5。上半場補時港隊得手，以14:5完結上半場。

下半場換邊後，港隊連續兩次達陣，逐漸拉開成24:5。

【16:15】國泰A350-1000型號的飛機，飛過維港上空，先由西至東飛再折返。

下午4時有十多人聚集在啟德主場館南看台，他們舉起手機準備拍攝飛機飛過啟德的場景。而啟德主場館旁邊的美食海灣也有超過30人聚集，準備欣賞這個場景。當飛機準備飛過啟德附近時，場內播放飛機升降和機師廣播的聲音，亦實時轉播飛越的畫面。

▼國泰A350-1000客機飛越經維港上空▼

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【16:02】下半場早段港隊再次達陣，進一步拋離至26:5，最後連番得分，以45:5奪得銀劍賽冠軍。

【15:56】香港女子隊率先打決賽，開場不足2分鐘港隊領先7:0，後被哈薩克追近至7:5。接近上半場完結的3分15秒，哈薩克12號紅牌出場。半場前2分10秒，港隊再度入球，拉開至14:5，半場前再得5分，暫以19:5領先。

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【15:20】因應小食亭昨日大排長龍，啟德體育園昨日開始，透過社交媒體，場內電子告示，以及安排職員舉牌，分流食客到5樓購買小食。

啟德體育園觀察發現入場者較喜歡西式食品，例如熱狗，於是調整餐牌，改為增加西式食物比例，西式和中式由之前的5:5，調整至6:4。

另外主場館昨日完場時發生火警鐘響起事件，據了解並無發生火警，為火警鐘誤鳴。

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【14:45】啟德主場館外的美食海灣人流未如預期，不少檔主認為觀眾大多選擇在場內消費，加上場館指示不清，導致人流稀少。

啟德七欖2025｜美食海灣人流未如預期 檔主嘆生意差

【14:29】文化體育及旅遊局局長羅淑佩到現場視察，稱已要求啟德體育園加強食品供應，又指排隊情況有改善。

對於有球迷反映未能進入南看台，羅淑佩指大球場只有南看台可以飲酒，所以較受歡迎，但轉到啟德主場館後整個場都可以飲酒，指入不到南看台也不要緊。

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【14:20】運輸署呼籲，觀眾離場時盡量乘搭港鐵，指過去兩日大部份乘客到達月台後，都能乘搭第一班列車離開。

運輸署指，離場時搭的士或要等候較長時間，署方已要求的士業界在離場高峰時段調動更多的士到場。

此外，10條特別巴士綫將提到到站候命。

【14:00】本報記者午後在場館外視察，不少人扮鬼扮馬入場。雖然天氣明顯轉冷，今日氣溫介乎12至15度，更不時有雨，工作人員穿着雨衣工作。

【13:00】世界欖球總會高層中午召開記者會，主席Brett Robinson讚揚啟德主場館配套，指從運動員而言「令人難以置信」。而行政總裁Alan Gilpin滿意首兩日均有超過3萬人入場。

昨晚約10時15分，第二日比賽結束後，主場館突然響起火警鐘聲，場內以廣東話、英文及普通話三語廣播，表示基於安全理由請觀眾按指示到最近的出口離開，不要使用升降機。

▼即睇決賽日入場情況▼

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▼首日比賽情況▼

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