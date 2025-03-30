啟德七欖‧持續更新｜香港站王者下午誕生　4點國泰飛機橫過上空

▲ 啟德七欖決賽日，南看台不少悉心打扮球迷觀賽。（陳靜儀攝）

【啟德七欖2025 / 啟德體育園 / 七人欖球賽】啟德體育園主場館七人欖球賽，今日（30日）迎來決賽，本報繼續為大家報道焦點情況。

港隊今屆表現亮麗，男女子隊下午將出戰銀劍賽決賽。女子隊於下午3時28分對戰哈蕯克，而男子隊將於下午3時56分對戰中國隊。

下午4時，國泰航空的A350客機將飛越維多利亞港，低空掠過啟德主場館，而閉幕禮將於晚上7時登場。大會表示，主場館的5樓是最好欣賞位置，觀眾可從F和H閘口搭乘電梯直達5樓，可欣賞到360度的全景，與南看台的維港美景融為一體。

啓德七欖｜七人欖球賽最後衝刺 下午4 時國泰的A350將低空掠過啟德主場館

【15:20】因應小食亭昨日大排長龍，啟德體育園昨日開始，透過社交媒體，場內電子告示，以及安排職員舉牌，分流食客到5樓購買小食。

啟德體育園觀察發現入場者較喜歡西式食品，例如熱狗，於是調整餐牌，改為增加西式食物比例，西式和中式由之前的5:5，調整至6:4。

另外主場館昨日完場時發生火警鐘響起事件，據了解並無發生火警，為火警鐘誤鳴。

【14:45】啟德主場館外的美食海灣人流未如預期，不少檔主認為觀眾大多選擇在場內消費，加上場館指示不清，導致人流稀少。

啟德七欖2025｜美食海灣人流未如預期 檔主嘆生意差

【14:29】文化體育及旅遊局局長羅淑佩到現場視察，稱已要求啟德體育園加強食品供應，又指排隊情況有改善。

對於有球迷反映未能進入南看台，羅淑佩指大球場只有南看台可以飲酒，所以較受歡迎，但轉到啟德主場館後整個場都可以飲酒，指入不到南看台也不要緊。

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【14:20】運輸署呼籲，觀眾離場時盡量乘搭港鐵，指過去兩日大部份乘客到達月台後，都能乘搭第一班列車離開。

運輸署指，離場時搭的士或要等候較長時間，署方已要求的士業界在離場高峰時段調動更多的士到場。

此外，10條特別巴士綫將提到到站候命。

【14:00】本報記者午後在場館外視察，不少人扮鬼扮馬入場。雖然天氣明顯轉冷，今日氣溫介乎12至15度，更不時有雨，工作人員穿着雨衣工作。

【13:00】世界欖球總會高層中午召開記者會，主席Brett Robinson讚揚啟德主場館配套，指從運動員而言「令人難以置信」。而行政總裁Alan Gilpin滿意首兩日均有超過3萬人入場。

昨晚約10時15分，第二日比賽結束後，主場館突然響起火警鐘聲，場內以廣東話、英文及普通話三語廣播，表示基於安全理由請觀眾按指示到最近的出口離開，不要使用升降機。

▼即睇決賽日入場情況▼

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▼首日比賽情況▼

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